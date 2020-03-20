為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

進階查詢 ~
* 每次查詢區間最長為三個月
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 寵伴 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
限制級
您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
未滿18歲
或不同意本條款離開離開
我同意
我已年滿18歲進入進入
根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
首頁　>　宜蘭縣

阻員山開礦 宜蘭縣府劃列國土保育區

不滿業者擬在員山開礦，宜蘭縣長林姿妙（前排右二）攜手社區民眾與議員在協天宮周邊綁上黃絲帶，高喊「我愛宜蘭我護水源」的口號。（記者林敬倫攝）

不滿業者擬在員山開礦，宜蘭縣長林姿妙（前排右二）攜手社區民眾與議員在協天宮周邊綁上黃絲帶，高喊「我愛宜蘭我護水源」的口號。（記者林敬倫攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣永侒實業申請在員山鄉中華村、內城村的礦業開發案，遭遇地方社區與公民團體強烈反彈；縣長林姿妙昨與居民在員山協天宮周邊綁上黃絲帶，並宣布縣府將在國土計畫草案中，把永侒礦場申請的礦區地點，劃設為國土保育區第一類限制開發，希望保護宜蘭的好山好水。

開採矽石 大安埤山將挖掉一半

永侒實業這起礦業開發案，主要開採矽石（水泥副原料）與瓷土礦，又以矽石為大宗，目前仍在環評審查階段，根據環評資料，該案將把員山鄉大安埤山，從四○三公尺高度，挖到剩兩百一十公尺，形同挖掉大半個山頭，再者，開發後每天有一百九十四輛次砂石車，往返台七線運送礦石，開發案曝光後，引發村民群情激憤。

國土計畫草案納保育區 限制開發

內政部二○一六年國土計畫法發布後，地方政府必須在今年四月底前訂定各縣市相關計畫，宜縣府去年起辦理公開展覽與十二場公聽會，並於二月二十五日召開審議會議，反對開礦案的地方社區與公民團體，要求縣府將永侒申請案，列入國土保育區第一類限制開發。

縣府審查後，把永侒礦區劃列入國土保育區第一類，送內政部審議，林姿妙昨至員山協天宮宣布此事，與村民在廟宇周邊綁上黃絲帶，高喊「我愛宜蘭我護水源」口號，她允諾幫助村民維護居住品質，保護自然環境。

縣府秘書長林茂盛解釋，礦區列入國土保育區第一類後，除非開發行為具公益性、必要性等要件，否則經過內政部審議通過，就不得開發，縣府已向中央轉達地方的意見。

永侒實業︰開礦絕不會污染

永侒實業與部分支持業者村民，昨天也到員山協天宮表達訴求，數度要向林姿妙陳情被警攔下，永侒實業說，開礦絕不會污染，訴求未被外界聽見，不知如何是好。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

宜蘭縣今日熱門
2020-03-18 12:55

逆轉！國民黨宜縣議員賴良洲 改判當選無效確定

2020-03-14 21:32

公總調查南方澳斷橋原因 疑未按圖施工

2020-03-14 19:18

羅東鎮公所改建設計費被刪減 鎮長、主席隔空交火

2020-03-19 09:10

氣候暖化 宜蘭螢火蟲提早半個月大爆發

LTN集點大放送

網友回應

此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

熱門推播