阻員山開礦 宜蘭縣府劃列國土保育區

不滿業者擬在員山開礦，宜蘭縣長林姿妙（前排右二）攜手社區民眾與議員在協天宮周邊綁上黃絲帶，高喊「我愛宜蘭我護水源」的口號。（記者林敬倫攝）

2020-03-20 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣永侒實業申請在員山鄉中華村、內城村的礦業開發案，遭遇地方社區與公民團體強烈反彈；縣長林姿妙昨與居民在員山協天宮周邊綁上黃絲帶，並宣布縣府將在國土計畫草案中，把永侒礦場申請的礦區地點，劃設為國土保育區第一類限制開發，希望保護宜蘭的好山好水。

開採矽石 大安埤山將挖掉一半

永侒實業這起礦業開發案，主要開採矽石（水泥副原料）與瓷土礦，又以矽石為大宗，目前仍在環評審查階段，根據環評資料，該案將把員山鄉大安埤山，從四○三公尺高度，挖到剩兩百一十公尺，形同挖掉大半個山頭，再者，開發後每天有一百九十四輛次砂石車，往返台七線運送礦石，開發案曝光後，引發村民群情激憤。

國土計畫草案納保育區 限制開發

內政部二○一六年國土計畫法發布後，地方政府必須在今年四月底前訂定各縣市相關計畫，宜縣府去年起辦理公開展覽與十二場公聽會，並於二月二十五日召開審議會議，反對開礦案的地方社區與公民團體，要求縣府將永侒申請案，列入國土保育區第一類限制開發。

縣府審查後，把永侒礦區劃列入國土保育區第一類，送內政部審議，林姿妙昨至員山協天宮宣布此事，與村民在廟宇周邊綁上黃絲帶，高喊「我愛宜蘭我護水源」口號，她允諾幫助村民維護居住品質，保護自然環境。

縣府秘書長林茂盛解釋，礦區列入國土保育區第一類後，除非開發行為具公益性、必要性等要件，否則經過內政部審議通過，就不得開發，縣府已向中央轉達地方的意見。

永侒實業︰開礦絕不會污染

永侒實業與部分支持業者村民，昨天也到員山協天宮表達訴求，數度要向林姿妙陳情被警攔下，永侒實業說，開礦絕不會污染，訴求未被外界聽見，不知如何是好。

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