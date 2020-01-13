《宜花選民對總統選舉看法》年輕人力挺 小英應兌現承諾

2020-01-13 05:30:00

〔記者江志雄、張議晨、王錦義、花孟璟、王峻祺／綜合報導〕總統蔡英文連任成功；年輕選民將大選比喻為親中、保台的對決；廿一歲在英國留學的林薇說，這次選舉不僅是投給自由世界看，也是為自己的未來投下神聖一票。

反送中 讓年輕人覺醒自由可貴

「護國保台才是重點！」廿二歲大學生林暉凱說，此次大選體現世代價值觀的不同，因為香港局勢，讓台灣人體會到民主、自由的可貴。廿五歲上班族林玟均則說，最近幾次大選年輕人國家意識高漲，加上先前香港反送中議題，危機感讓年輕人覺醒。

民意如流水 小英勿辜負選民期待

三星鄉民陳坤表示，民進黨大獲全勝，主要是反送中效應發威，帶動台灣人產生極高的「芒果乾」（亡國感），激發大批年輕人站出來投票，不過，民意如流水，蔡英文應兌現選前諾言好好做，不要辜負選民期待。

務農的賴信成說，恭喜蔡英文連任，能夠讓過去好的政策及改革延續下去，期望未來能夠再提升年輕人的工作所得，讓大家都能買得起房子，並繼續帶領台灣捍衛國家主權，實踐民主自由。

文字工作者林耘妃說，雖然支持的總統候選人韓國瑜輸了，但仍恭喜蔡英文當選，希望她未來四年能更關注台灣經濟，並提高年輕人的就業機會，挹注花蓮更多資源，從中央向下振興地方產業鏈。

退休教師陳素美說，和先生都是公務員退休，雖然年金改革會讓未來六年退休金會逐年變少，但為了台灣著想「犧牲小我」也是應該的，下一代不一定當公務員，不能為了退休金拖垮政府財政。

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