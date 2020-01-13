《宜蘭》與小英差5萬票 陳歐珀：還要再努力

民進黨立委候選人陳歐珀（左），昨天展開掃街謝票行程。（記者張議晨攝）

2020-01-13 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕總統蔡英文在宜蘭縣拿下十七萬三千多票，比韓國瑜的九萬餘票，多出八萬三千票，但民進黨立委陳歐珀僅獲十二萬一千多票，與蔡英文相差逾五萬票，總統、立委分裂投票明顯；陳歐珀昨天表示，宜蘭人支持小英比例很高，選票沒有完全轉移給他，代表自己還要更加努力。

小英在宜蘭拿6成3 陳歐珀僅4成6

蔡英文在宜蘭縣囊括六十三．二八％得票率，韓國瑜三十二．八％，小英取得壓倒性勝利，不過，陳歐珀得票率只有四十六．二三％，數據顯示，投給蔡英文的選民中，有五萬多人把立委選票投給非民進黨候選人。

顯示「小英一票、歐珀一票」出現落差

陳歐珀在選前喊出「小英一票、歐珀一票」，兩人最後得票差距超過五萬票；針對明顯分裂投票，陳歐珀指出，不在意掌聲或新聞畫面，只求把該做的事做好，投給小英的票，沒有全數轉到他身上，意味著自己仍有努力的空間。

陳歐珀：落實服務 續爭建設經費

陳歐珀強調，會跟鄉親加強對話，讓更多人了解他做了什麼事，如何捍衛宜蘭人權益，政治是良心事業，將進一步落實選民服務，持續爭取建設經費，滿足地方的需求。

宜蘭縣十二鄉鎮市中，陳歐珀在九個行政區得票數贏過國民黨對手呂國華，只在原住民鄉鎮的南澳鄉、大同鄉、呂的故鄉頭城鎮等三地落後；陳、呂兩人昨天各自啟動謝票行程，感謝鄉親投票相挺。

藍營敗選 支持者歸咎分裂所致

宜蘭縣立委選舉，呂國華拿下八萬九千多票，退出國民黨自行參選的黃定和三萬三千餘票，兩人票數相加有十二萬兩千多票，贏過陳歐珀的十二萬一千多票，支持者歸咎於黨內分裂，導致國民黨敗選；呂國華回應，選舉成敗由他個人承擔，不會埋怨任何人。

立院龍頭之爭 陳歐珀力挺游錫堃

〔記者張議晨／宜蘭報導〕民進黨在立委選舉取得席次單獨過半，順利連任的立委陳歐珀明確表態，支持宜蘭縣籍的游錫堃出任立法院長。

陳歐珀說，按照民進黨慣例，不分區立委政治組第一名，理當是院長人選，尤其游錫堃曾任宜蘭縣長、民進黨主席、行政院長，無論資歷或調和鼎鼐能力，都是國會龍頭的最佳人選。

陳歐珀並說，游錫堃在這次大選擔任民進黨護國保台助選團總團長，巡迴全國各地輔選，對於民進黨立委席次再度過半功不可沒，以游錫堃對台灣付出以及民間的聲望，絕對是下屆立法院長合適的人選。

另外，代表國民黨參選立委失利的呂國華，直指黨主席吳敦義應辭職負責，他希望未來新的主席，必須提出新願景，展現改革誠意，藉此凝聚共識，才能找回支持者的熱情。

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