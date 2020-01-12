《宜蘭》小英加持陳歐珀 呂國華無力回天

2020-01-12 05:30:00

記者游明金／特稿

宜蘭縣立委選舉結果，民進黨陳歐珀贏得三連霸；這場選戰，雖是團結民進黨對抗分裂國民黨，藍營票源遭到瓜分，從一開始就陷入苦戰，最後棄保效應未出現；而陳歐珀在小英加持，贏得最後勝利，但綠營切割嚴重，陳的票數少小英五萬多票，總統大選對綠營注入強心針，但立委選舉，陳雖勝選卻是嚴重警告。

陳歐珀在立委任內鬧出許多爭議，褒貶不一；前年參選縣長以二萬八千多票，大敗給國民黨林姿妙。陳歐珀黨內立委初選勝出後，一股反「歐」勢力醞釀而成，始終有著茶壺風暴。

外在環境紛擾，並未打亂陳歐珀選舉步驟，主打「政績」牌，強調高鐵延伸宜蘭、鐵路高架等重大建設，都有實質進展，中央頻頻下鄉輔選，政策頻釋利多，訴求選民認同。

民進黨整合也有進展，陳歐珀屬正國會，但擔任他的競選主任委員林聰賢、總幹事江聰淵等，都是新潮流宜蘭大將；對民進黨而言，前年已輸掉縣長選舉，立委有不能輸的壓力，否則在宜蘭恐淪為長期在野。

民進黨採取聯合競選策略，小英在宜蘭勢強，陳歐珀的訴求就是「小英一票，歐珀一票」，策略簡單；但對照小英在宜蘭大勝韓國瑜八萬多票，陳歐珀只贏呂國華三萬多票，綠營支持者切割投票嚴重，有五萬多人投小英不投陳歐珀，還好這些票未倒戈轉向呂國華，而是由其他候選人均分。

國民黨的呂國華，十年前競選縣長連任失敗，並說過「不再參與選舉」，「退出政壇」十年，鮮少參與政治活動，缺乏深耕經營；憑著過去知名度，在國民黨立委初選險勝，但黃定和退黨參選，國民黨分裂衝擊選情。

呂的聲勢一直不被看好，無法凝聚整合藍營力量；選前幾天，韓國瑜到宜蘭拉抬，林姿妙陪同全縣掃街，還是無力回天。最後階段，呂國華主攻「投黃定和就是投陳歐珀」，意圖操作棄保，但效果並不明顯。

黃定和雖有柯文哲、郭台銘、宋楚瑜奧援，希望吸納厭惡藍、綠力量，但全縣性知名度不足，缺乏組織經營與動員能力，難以殺出第三勢力空間。

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