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高鐵延伸宜蘭 陳歐珀︰交部啟動規劃

民進黨主席卓榮泰昨天到宜蘭為陳歐珀輔選。 （記者張議晨攝）

民進黨主席卓榮泰昨天到宜蘭為陳歐珀輔選。 （記者張議晨攝）

2020-01-10 05:30:00

〔記者林敬倫、張議晨／宜蘭報導〕爭取連任的民進黨立委陳歐珀昨拿出交通部鐵道局公文，直指高鐵延伸宜蘭綜合規劃啟動，總經費約七千兩百萬元，預計一年內完成，並送環保署審查環境影響評估，動工指日可待。

總經費七千兩百萬 一年內完成

陳歐珀等人在競選總幹事江聰淵、多位民進黨議員陪同下，在競選總部高喊「高鐵延伸宜蘭，正式啟動」，陳歐珀強調，高鐵延伸宜蘭是北宜直鐵的替代方案，依規定必須通過環評。

江聰淵︰林佳龍致電 請他們說明

宜蘭市長江聰淵說，高鐵延伸宜蘭啟動綜合規劃，本來要由交通部長林佳龍到宜蘭宣布，因為逼近投票日，林佳龍致電給他與陳歐珀，表示另有要務，請他們與黨籍議員向鄉親說明，並指很高興見到高鐵延伸宜蘭如火如荼進行，期待高鐵延伸宜蘭完工的那天到來，回應鄉親期待。

呂國華質疑騙票 陳歐珀：有公文為證

呂國華回應，樂見重大建設推動，但陳歐珀在選前提出此事，讓人覺得可笑，舉陽大附設醫院三十億元擴建經費為例，八年沒有搞出來，現在說高鐵延伸宜蘭已經啟動，根本在騙票，不只他不相信，宜蘭鄉親也不會相信。

陳歐珀陣營解釋，這件事有交通部公文為證，騙不了人，相信選民眼睛是雪亮的，陳歐珀會以民意為依歸，完成高鐵延伸宜蘭的承諾。

偕僑胞輔選 卓榮泰：每一票都很關鍵

此外，民進黨主席卓榮泰昨偕同兩百多名歸國僑胞，到宜蘭為陳歐珀輔選，僑居美國紐約的黃秀雅，與先生專程返國投票，她指出，每屆總統大選，一定回國共襄盛舉，今年選舉民進黨情勢雖好，不知中國是否出奧步干擾，每一票都很關鍵，呼籲大家站出來為台灣前途投下神聖一票。

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