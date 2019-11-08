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首頁　>　宜蘭縣

拿不出台鐵同意函 宜縣府挨批不積極

民進黨議員陳俊宇（左）說，鐵路高架地方爭取十多年，但交通部前天審查過程，縣府準備的資料不太齊全。（記者林敬倫攝）

民進黨議員陳俊宇（左）說，鐵路高架地方爭取十多年，但交通部前天審查過程，縣府準備的資料不太齊全。（記者林敬倫攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕交通部審議宜蘭鐵路高架可行性評估原則通過，但要求縣府針對高架化所涵蓋的五個車站周邊都市計畫變更，取得台鐵同意函，再報行政院審議；民進黨宜蘭縣議會黨團痛批，二月初審會時，中央請縣府提供同意函，前天審議還拿不出來，態度不夠積極；縣府回應，都市計畫變更應在綜合規劃階段處理，中央既然要求提前處理，縣府會積極配合。

縣府︰會積極配合提前處理

民進黨宜蘭縣議員陳俊宇、陳文昌、簡松樹、劉添梧等人，昨在縣議會召開記者會，對此表達看法；陳俊宇說，鐵路高架地方爭取十多年，非常期待看到好的結果，但交通部前天審查過程，縣府準備的資料不太齊全。

陳俊宇說，今年二月，中央請縣府提出完善都市計畫變更內容，並與台鐵取得共識後拿到同意函，不料，審查會當天，縣府拿不出同意函，主席差點裁示退回宜蘭鐵路高架化可行性評估，還好立委陳歐珀在場協調，才獲得交通部原則通過可行性評估，他呼籲縣府儘快與台鐵協調，補齊欠缺的資料。

縣府秘書長林茂盛說，都市計畫變更本來是綜合規劃階段才要處理的事，並非在可行性評估階段就要處理，既然中央要求優先處理，縣府將盡力配合。

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