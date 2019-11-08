鐵路高架負擔56.31億 宜縣府分9年支應

宜蘭鐵路高架化工程，預計可以消除九處平交道；圖為校舍路平交道。（記者林敬倫攝）

2019-11-08 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭鐵路高架宜蘭、羅東段可行性評估，交通部審議後原則通過，但建設費用方面，宜蘭縣政府必須負擔五十六．三一億元，外界質疑宜縣府是否有能力支應？縣府秘書長林茂盛說，宜縣府每年有十五億元彈性運用的財源，可分九年支出，絕對足以負擔。

縣府︰每年有15億彈性運用財源

宜蘭至羅東段鐵路高架計畫範圍，全長約十六．一公里，總經費兩百五十二．○九億元，自償率四．一五％，縣府要負擔五十六．三一億元，餘由中央出資。

縣府制定的期程，高架化工程如果順利，預計二○三○年完工，不過，宜縣要負擔龐大配合款，縣府財源能否負擔，引發外界疑慮，縣長林姿妙昨偕同國民黨議員到宜蘭市校舍路平交道召開記者會，被問到如何籌出這筆財源？她回應說，縣府會儘量籌措，中央也允諾幫忙。

林茂盛解釋，鐵路高架所需的五十六．三一億元配合款，縣府分九年支應，前兩年每年編列七億多元，第三年到第七年每年六億多元，最後兩年每年四億多元。

秘書長林茂盛︰優先挹注財源

縣府衡量評估，扣掉例行性支出，宜縣每年有十五億元預算可以彈性調整，林茂盛並表示，既然鐵路高架化是宜蘭人殷殷期盼的建設，一定會優先挹注財源全力促成，如果按照上述的計畫分攤，便不成問題。

林茂盛說，近幾年來，宜蘭縣地價稅等稅收增加，償債計畫已符合財政部規定，未來如果不用再還債，加上財源持續增加，負擔鐵路高架的配合款絕對足夠。

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