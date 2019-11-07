南方澳新跨港大橋 朝百年安全標準設計

南方澳跨港大橋即將展開重建工程，預計拆除引道，另闢新橋，以符合現行耐震標準。（記者張議晨攝）

2019-11-07 05:30:00

〔記者張議晨／宜蘭報導〕宜蘭縣南方澳跨港大橋十月一日斷橋，前晚完成拆除進入重建階段；原跨港大橋設計時，安全壽命為五十年，但使用廿一年就崩塌；交通部表示，新橋將朝一百年安全標準設計，預計三年內完工；至於橋樑崩塌原因，公路總局月底完成初步調查報告，追溯相關人員行政責任。

安全壽命50年 用21年就垮

重建會議昨在蘇澳區漁會舉行，由交通部政務次長黃玉霖主持；但不對外公開，事後由台灣港務公司助理副總經理王錦榮說明。南方澳跨港大橋一九九八年完工，原先規劃設定安全壽命標準為五十年，但使用年限還不到一半，卻在大晴天中崩塌。

王錦榮說，跨港大橋設計、建造，都在一九九九年的九二一強震之前完成，強震過後，公共工程防震係數都有提高，雖然目前橋樑引道還在，但工程顧問公司評估結構可能不符標準，因此也要拆除，新橋將以一百年安全標準設計，也就是碰到「百年一遇」的強震、強颱都能安全度過，把新橋「做好、作美、做安全」。

南方澳倚賴跨港大橋形成環狀路網，新橋要耗時三年才能完成，被質疑時間太久；王錦榮強調，工程並非一蹴可成，會盡力趕工；另，因應南方澳停車問題，近期將先開闢臨時停車場，明年 六月移山路則會另闢專用停車場，可容納四百多部轎車。

月底完成事故初步調查報告

跨港大橋崩塌後，港務公司曾提出懲處名單，但僅有現職人員，未追溯到興建、設計時，名單被交通部長林佳龍退回。王錦榮說，港務公司會依照交通部要求，全力配合檢討，先前名單不完整部分，也會補充資料、證據，配合檢調、行政程序調查。

至於追溯既往人員有無困難？王錦榮強調「不會」，只要責任釐清，該負責就會負責，所有證據都攤在陽光下，每天提交進度報告，預計月底公路總局就會提交事故初步檢討報告，釐清責任。

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