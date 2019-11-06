老師稱「台灣不是國家」 家長投訴

2019-11-06 05:30:00

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣羅東國中某班級前天上國文課時，老師講到中國歷史，稱台灣為「省」，林姓學生回應「台灣是國家吧」；老師當場說，「我從來不認為台灣是國家」，讓林尷尬地低頭趴在桌上；媽媽黃淑瑩獲知後告訴孩子「你沒錯」，並指台灣若不是國家，現在選總統是選心酸的嗎？

羅東國中校長沈如富昨天解釋，學校常向老師宣導，不宜在課堂上表述敏感的政治及宗教議題，已派員向這名國文老師規勸；當事人說，一時脫口而出，事後覺得不太恰當。

黃淑瑩說，如果台灣不是國家，那請問我們的國中生接受哪國教育？台灣人選總統是選心酸的嗎？她告訴兒子，台灣的的確確是國家，不必因為國文老師一席話，感到害怕或不好意思，已向教育部長潘文忠信箱投訴，另也希望老師為不當發言致歉。

家長怒︰選總統是選心酸的嗎？

黃淑瑩認為，國家認同不是道德哲學問題，沒有辯論空間，是就是，不是就不是，老師在課堂上說台灣不是國家，不會造成學生錯亂嗎？兒子上學期歷史老師，上課時播放友邦在國際發聲力挺台灣的影片，她就在聯絡簿獻上致意，肯定老師運用時事做教材，讓學生更清楚國家處境。

對於每個人政治立場與意識型態，黃淑瑩表達尊重，但不認同國中老師在課堂傳遞台灣不是國家的偏差觀念，她以「地方媽媽的我真的怒了」為題，上網PO文表達憤怒，網友留言「荒唐至極」、「無言」。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法