《宜蘭》漁船呼叫「宜安六號」救援 竟無人可出勤

全國各縣市僅宜蘭縣政府設有巡護船，命名為「宜安六號」有海上一一九之稱。（宜蘭縣政府提供）

2019-11-06 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕全國各縣市僅宜蘭縣政府設有巡護船，命名為「宜安六號」有海上一一九之稱，昨遭縣議員林棋山踢爆，船隻在海上發生事故，呼叫宜安救援，竟然沒有船長與輪機長可以開船，實在太離譜；縣府農業處回應，船長與輪機長人力確實不足，將在一個月內補足。

人力不足 縣府允一個月內補足

縣府原設有「蘭陽一號」巡護船，但因過於老舊，經地方爭取，二○○七年打造一艘新船，命名「宜安六號」，每年可服務十到十五件拖救案。宜蘭縣有一千四百多艘漁船，若在外海發生故障，「宜安」接獲呼救就會出動。

現階段船長與輪機長 都沒代理人

「宜安六號」出動救援，需要有船長、輪機長與兩名船員到齊才能啟航；現階段船長與輪機長都沒有代理人；上個月十七日，蘇澳外海發生火燒船，漁民呼叫宜安救援；不料，船長生病住院，輪機長受傷請假，在沒船長與輪機長的情形下，無法出勤，最後漁船沉到海底。

縣議員林棋山說，宜安六號接獲漁民呼救，竟然無法出勤，那可是海上「一一九」，怎麼可以因為「臨時有事」、「請假」等理由就不服務，那縣府養拖救船有何用？海上一一九要有人隨時待命，難道出車禍叫救護車，消防局可以說沒有車、沒有人可以派嗎？真的太離譜。

縣府農業處表示，要擔任宜安六號船長與與輪機長需要專業證照，符合資格者本來就不多，加上責任重大，實在很難找代理人；不過，農業處允諾會一個月內找到代理人，未來宜安六號若沒有辦法出勤，會先請其他漁民協助。

「宜安六號」現行編制有船長、輪機長各一人及兩名船員，船長與船員每個月薪水介於三萬至五萬元，出動拖救有額外津貼補助，船長每趟八百元，輪機長七百元，船員六百元，薪水並不高，相對出海作業漁民，每個月動輒十幾萬元收入，一般都是年紀大的退休漁民，才會上「宜安六號」服務。

宜蘭縣議員林棋山在縣議會質詢時踢爆，漁民船隻在海上發生事故，呼救拖救船，竟然沒有船長與輪機長可以開船，實在太離譜。（記者林敬倫攝）

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