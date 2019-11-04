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《宜蘭》南方澳斷橋 今天拆除完成
2019-11-04 05:30:00
〔記者江志雄／宜蘭報導〕拆除南方澳斷橋的施工團隊，預計今天下午吊離最後三塊橋面版，完成拆除工作的最後一哩路。
南方澳跨港大橋十月一日坍塌，造成六名外籍漁工罹難，十二人受傷住院，台灣港務公司十月九日啟動斷橋拆除作業，依序切割吊離鋼構橋拱、兩側Y型拱樑，水上橋面版（橋體結構）、水下斷橋，完工日期原定本月十五日，交通部希望十月底提前完工。
宏禹一號平台船昨天上午九點駛至工區水域，中午十二點到下午五點，以船上的六百五十噸大吊車，分次吊起水下三塊橋面版，晚間七點返回蘇澳港八號碼頭置放，交通部交付的任務，可望在今天大功告成。
宏禹一號平台船將在午後再度移泊，一鼓作氣吊離最後三塊橋面版，拆除工作便全數完成，接續由施工團隊檢視水下有無其他障礙物，如果確認安全無虞，明天就將斷橋所在的航道水域，全面開放給漁船通行。
施工團隊拆除及運離的南方澳斷橋，包括鋼構橋拱、兩側Y型拱樑、橋面版，總重約兩千噸。