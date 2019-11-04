《宜蘭》議員建議縣長 宣布不會核定水保

2019-11-04 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕永侒實業礦業開發案，宜蘭縣長林姿妙的態度，引起各界關注，縣議員陳俊宇認為，林姿妙應該硬起來，直接宣布不會核定永侒實業的水土保持計畫，讓縣民了解縣府態度；縣府秘書長林茂盛回應，一切回歸專業、從嚴審查。

陳俊宇曾質疑林姿妙未公開反對這項採礦案，批她對縣民生活環境漠不關心，未與鄉親站在一起，後來林姿妙公開表示，縣府會堅守宜蘭的好山好水，強烈建議中央及環評委員本於權責與專業，對礦業開發案好好把關，前天更簽署反礦業開發連署。

縣府︰回歸專業 從嚴審查

永侒實業礦業開發案如果環評通過，還要提出水保計畫，送縣府審查，陳俊宇建議林姿妙宣布不會核定開發案水保計畫，明確表達立場，否則簽下多少連署都無法取信於民。

林茂盛表示，永侒實業礦業開發案現階段還在環保署審查，水保計畫尚未送到縣府，提出水保計畫是業者的基本權利，公部門當然要受理，縣府審查工作，交給專業單位執行，全數回歸專業依法行政。

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