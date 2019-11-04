《宜蘭》連署反永侒採礦 林姿妙填不完整地址

永侒實業申請在中華村的礦業開發案，最為民眾所詬病的，莫過於將一座山從海拔高度403公尺挖到只剩210公尺。圖為開發案預定要開採的山丘。（記者林敬倫攝）

2019-11-04 05:30:00

〔記者林敬倫／宜蘭報導〕宜蘭縣永侒實業申請在員山鄉中華村採礦引發反彈，有網友PO網表示，縣長林姿妙簽署反採礦案的連署，只寫名字跟不完整的地址，不知真心還是應付？填寫的地址也跟永侒實業位於同一里，好像是鄰居；林姿妙透過幕僚轉述，她與縣民站在一起決定連署，與永侒實業毫無交集。

網友：不知是真心還是應付

永侒實業申請的開發案，仍在環評審查階段，主要開採矽石與瓷土礦，又以矽石為大宗，外界批評開採之後，把一座山從四○三公尺高度，挖到剩兩百一十公尺，形同挖掉大半個山頭，再者，每天有一百九十四輛次砂石車，往返台七線運送礦石，影響當地交通安全，讓村民憂心忡忡。

幕僚：縣長與永侒無交集

中華村社區發展協會、內城社區發展協會、宜蘭縣惜溪聯盟等公民團體，透過書面與網路連署，號召更多人反對此案，力阻環評通過，已超過兩萬人簽署，林姿妙前天出席陳定南基金會的音樂會，現場放置連署書，有網友在PTT宜蘭版PO文表示，林姿妙簽署一份連署書，不過，只寫名字跟不完全的地址。

與縣民站在一起才會簽署

網友嘲諷，朋友看完林姿妙連署書，赫然發現她登錄地址，跟永侒實業好像位在同一個里，林姿妙為了保護好山好水，願意跟鄰居撕破臉，希望她堅持下去。

與永侒同一里 但非鄰居

林姿妙透過幕僚轉述，籲中央聆聽地方聲音，她也會本於職權，為宜蘭好山好水嚴格把關與監督，至於被質疑與永侒實業是鄰居，她不回應；林姿妙幕僚表示，縣長填寫的地址已經住了四十幾年，與永侒實業雖在同一里，但還是有一段距離，並非鄰居關係，縣長與永侒實業毫無交集。

地址不完整 連署書仍算數

中華村社區發展協會理事長陳明華說，林姿妙簽的連署書可以算數，樂見她參與連署反對永侒實業的礦業開發案，盼在環評階段就可以擋下來。

宜蘭縣長林姿妙透過幕僚轉述，她永遠與縣民站在一起，才會簽署連署書。（資料照，記者林敬倫攝）

宜蘭縣長林姿妙簽署反對永侒實業礦業開發案的連署書，遭疑所填地址不完整，不知真心還是應付？（上圖，讀者提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法