總統拍板18項新戰略 林國漳呼應打造安居宜蘭

總統拍板18項新戰略，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳呼應打造安居宜蘭。（記者王峻祺攝）

總統賴清德今天親自拍板「台灣人口對策新戰略—家庭支持篇」18項完整措施，讓想婚、想生的人不需要孤軍奮戰，國家會並肩同行，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳隨即呼應「國漳跟國家一起照顧你」，強調會打造更加安居、成家及養孩子的宜蘭。

林國漳說，18項政策代表台灣正式以「國家戰略」的高度，面對少子化與人口結構改變的重大挑戰，今年初他也針對「生育、托育與教育」，提出提高生育津貼、兒童掛號費補助、擴大0至2歲托育量能、推動假日臨時托育服務，以及打造兒童探索教育樂園等規劃。

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他說，宜蘭有全台最好的山海環境與生活品質，現在更需要一個能讓年輕人安心留下來的地方，未來將續推青年婚育住宅、Tpass補貼，以及引進低污染、高科技、高薪資的產業，讓青年朋友不需要在「工作」與「家庭」間做選擇。

林國漳強調，中央提及的「財政紀律」，也是他重視的方向，所提政見都是透過完整的盤點與討論，並建立在穩健財政基礎上，藉由仔細評估縣府年度預算與資源配置，真正做到「照顧下一代，也不透支下一代」。

他說，少子化不是哪一個城市或家庭單獨面對的問題，而是整個國家未來競爭力的關鍵，中央提出政策方向，地方就應積極推動實踐、加速落實，呼籲立法院及所有關心宜蘭未來發展的立委，儘速完成相關法案與預算審議，真正落地推動相關政策，讓年輕人看見希望、家庭減輕壓力。

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