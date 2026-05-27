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    首頁 > 宜蘭縣

    聽見長輩心聲 宜蘭市長參選人韓瑩提加倍重陽禮金

    2026/05/27 11:51 記者王峻祺／宜蘭報導
    民進黨宜蘭市長參選人韓瑩提出要加倍重陽禮金，送給長者實質溫暖。（圖取自韓瑩臉書）

    民進黨宜蘭市長參選人韓瑩提出要加倍重陽禮金，送給長者實質溫暖。（圖取自韓瑩臉書）

    民進黨宜蘭市長參選人韓瑩，繼2週前提出三大婦幼政策，其中1項主張將宜蘭市1.2萬元生育津貼，提高至2萬元，被年輕爸媽譽為是「最暖心的支持」後，今天再度提出加倍重陽禮金政策，高呼「長輩心聲她也聽見了！」要把溫暖實質交付到長者手中。

    韓瑩說，這陣子聽完年輕爸媽的心聲，她也緊緊牽起長輩的手，走訪基層時，好多阿公阿嬤、孝順的兒女貼心提醒「韓瑩，羅東重陽禮金有1200元、礁溪有1千元，我們宜蘭市卻只有6百元，好像有點被大小心（偏心）了。」

    她說，長輩一輩子的奉獻，不該因為居住地而有落差。市民的聲音，韓瑩聽到了！她決定不讓長輩委屈，正式推動「重陽禮金加倍」計畫，要把溫暖實質送給老大人。

    韓瑩說，經過團隊精算，每年宜蘭市只需要增加約1423萬元預算，就能把這份福氣鋪滿全市，疼惜長輩就從實質的尊重開始，「讓我們的家園更有溫度！」

    針對宜蘭市65至79歲長者，韓瑩主張將原本的6百元重陽禮金，調高一倍至1200元，預計受惠1萬4千多名長輩；80至89歲則從8百元調至2千元；90至99歲自2千元調至6千元；百歲人瑞為2萬元提高至5萬元。

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