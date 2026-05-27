宜蘭縣消防局涉餐會核銷不實 第一大隊長張舜堯10萬交保

宜蘭縣消防局涉餐會核銷不實，檢察官複訊後，時任搶救科長、現任第一大隊大隊長張舜堯諭知10萬元交保。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣消防局災害搶救科涉入餐會核銷不實案，檢調昨深夜約談時任搶救科長、現任第一大隊長張舜堯等4人，檢察官複訊後，張舜堯及實際承辦核銷的行政科王姓科員，各諭知10萬元交保，林姓科員5萬元交保，王姓科員無保請回。全案將朝貪污治罪條例及偽造文書罪擴大偵辦。

宜蘭地檢署昨指揮調查站，兵分5路搜索宜蘭縣消防局災害搶救科及相關人員住處，查扣多箱卷宗及簽呈，時任消防局搶救科長、現任第一大隊大隊長張舜堯等多人被約談。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣消防局高達七成採購案屬搶救科業務，檢調掌握具體線報，搶救科在辦理相關採購案件中疑涉不法，被查出去年7月有場宴飲餐會核銷不實，金額初估數萬元。檢方追查後，發現不只一場宴飲核銷不實，不排除擴大偵辦並向上追溯。

昨早8點檢察官指揮調查官進入縣消防局辦公大樓搜索，同步前往相關承辦人員家中搜查，歷時約2小時，查扣採購卷宗、相關文件及證物，並約談前科長張舜堯以及王姓、林姓、賴姓科員等人，深夜移送地檢署複訊。

據了解，一早先被約談的王姓、林姓科員僅是形式上承辦人，下午再被傳喚的賴姓科員才是實際參與核銷的承辦人；檢方複訊後，前科長張舜堯、賴姓科員各10萬元交保，林姓科員5萬元交保，王姓科員則無保請回。

面對大批檢調人員突擊查案，消防局內部氣氛凝重，私下議論紛紛，但進一步詢問都避而不談，由於正值宜蘭縣議會專案報告期間，突如其來的搜索行動，也震驚府會人員。

相關新聞請見：

宴飲餐會涉核銷不實 檢調約談宜縣消防局前科長等6人

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法