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    首頁 > 宜蘭縣

    宴飲餐會涉核銷不實 檢調約談宜縣消防局前科長等6人

    2026/05/26 17:49 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭縣消防局涉宴飲餐會核銷不實。（記者王峻祺攝）

    宜蘭縣消防局涉宴飲餐會核銷不實。（記者王峻祺攝）

    宜蘭地檢署今（26日）一早指揮調查站，兵分5路搜索宜蘭縣消防局災害搶救科及相關人員住處，查扣多箱卷宗及簽呈，時任消防局搶救科長、現任第一大隊大隊長張舜堯等多人被約談，疑涉入宴飲餐會核銷不實，直至傍晚仍在調查站訊問，預計晚間移由地檢署複訊，全案朝偽造文書及貪污治罪條例偵辦。

    宜蘭縣消防局高達7成採購案屬搶救科業務，檢調掌握具體線報，搶救科在辦理相關採購案件中疑涉不法，被查出宴飲餐會有核銷不實狀況，金額數萬元不等，今早8點檢察官指揮調查官進入消防局辦公大樓搜索，同步前往相關承辦人員家中搜查。

    搜索行動歷時約2小時，查扣採購卷宗、相關文件及證物，並約談前科長張舜堯以及王姓、林姓科員等多人，預計包含證人等6人，晚間會移請地檢署複訊。面對大批檢調人員突擊查案，消防局今天內部氣氛凝重、議論紛紛，由於正值縣議會專案報告期間，突如其來的搜索行動，也震驚府會人員。

    針對具體涉案內容與層級，宜蘭地檢署強調全案仍在偵辦階段，基於「偵查不公開」，現階段無法對外透露任何細節，但不排除擴大偵辦。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛今早受訪表示，搜索行動尚待了解。消防局則回應，搶救科每年都標很多案子，至於是什麼狀況，還在了解當中。

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