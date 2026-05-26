網購假車牌 忽略機車「特殊色」惹注目！宜蘭男撞警想逃被壓制

宜蘭王男懸掛假車牌遭查緝。（警方提供）

宜蘭1名王姓機車騎士，在網路上購買機車與偽造車牌懸掛上路，因車身亮橘「顏色太特殊」遭警方盯上，宜蘭警分局員警巡邏時，發現車牌與車型不符上前攔查，未料王男拒檢並催油門衝撞員警企圖逃逸，當場被強勢警力壓制逮捕，依法送辦。

據了解，王男所騎乘的機車及懸掛的偽造車牌，皆是透過網路購買，自以為能「偷天換日」藉此躲避查緝或違規開罰，卻忽略車身顏色過於罕見又高調，反而引起轄區警方注意，早被員警鎖定多時。

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警方昨天傍晚行經宜蘭市宜興路一段與復興路口時，再次發現這輛「特殊色」機車，經比對發現車牌與車子資料明顯不符，確認懸掛偽造車牌後，隨即依法上前攔停；王男見事跡敗露，不僅拒絕配合盤查，更企圖駕車逃離現場，甚至衝撞執勤員警，導致員警受到擦挫傷。

現場警力見狀，立即將王男拖下車並壓制在地，隨後帶返派出所偵訊，訊後依行使偽造特種文書及妨害公務等罪嫌，將王男移送地檢署偵辦。警方呼籲，對於拒絕攔查、危害執勤安全及妨害公務等挑戰公權力等行為，絕對強勢執法、嚴正究辦。

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