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    首頁 > 宜蘭縣

    宜蘭礁溪全民安全指引宣講會 林國漳：落實防災在日常

    2026/05/26 08:52 記者王峻祺／宜蘭報導
    內政部在宜蘭礁溪協天廟舉辦全國第30場「臺灣全民安全指引宣講會」，吸引逾500人參加。（內政部提供）

    內政部在宜蘭礁溪協天廟舉辦全國第30場「臺灣全民安全指引宣講會」，吸引逾500人參加。（內政部提供）

    內政部在宜蘭礁溪協天廟舉辦全國第30場「臺灣全民安全指引宣講會」，吸引逾500人參加，民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，以行政院政務顧問身分受邀出席，致詞時強調，希望把「防災」真正落實到每一個家庭、每一個社區的日常生活。

    宜蘭縣目前有3012位防災士投入社區防救災工作，持續厚植在地應變能量。內政部長劉世芳說，防災士課程僅需15小時即可完成，透過基礎防災與急救訓練，不僅能在災害發生時保護自己，更可在關鍵時刻協助救人、守護家人與社區，讓全民防災力量向下扎根。

    林國漳說，面對極端氣候與複合型災害的挑戰，防災不能只靠政府，更需要全民一起準備、彼此互助，「臺灣全民安全指引」（小橘書）已陸續送達全國各家戶，務必要和家人一起閱讀了解。

    他說，記得把書放在家中容易找到的地方，和家人確認緊急聯絡方式、集合地點與避難路線，有機會多參與防災課程與防災士培訓，提升自助互助能力，真正守護家園的力量，不是在災害發生後，而是在平時是否做好準備，讓宜蘭更安全、讓台灣更堅韌！

    宜蘭縣政府警察局長陳金城說，民眾平時也可透過「警政服務APP」查詢鄰近防空避難處所，並預先準備緊急避難包，以提升自主防災能力；宜蘭縣政府消防局長徐松奕說，除持續推動全民防災教育宣導，更鼓勵善用「消防防災E點通」APP，即時接收預警資訊，提升自主應變能力。

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，以行政院政務顧問身分受邀出席「臺灣全民安全指引宣講會」。（林國漳競辦提供）

    民進黨宜蘭縣長參選人林國漳，以行政院政務顧問身分受邀出席「臺灣全民安全指引宣講會」。（林國漳競辦提供）

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