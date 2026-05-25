天空破大洞？山友宜蘭抹茶山擺拍 意外捕捉罕見「雲洞」

宜蘭藍姓山友今天清晨在抹茶山擺拍，意外捕捉罕見的「雲洞」（紅圈處）。（圖由藍姓山友提供）

宜蘭縣藍姓山友今天（25日）清晨登上礁溪抹茶山，在聖母山莊水池前擺拍，事後發現天上有個「雲洞」，看起來就像天空破個大洞，畫面曝光後，外界直呼相當罕見。

今天天還沒亮，藍姓山友一行人就沿著聖母登山步道上山，清晨4點50分抵達抹茶山旁的聖母山莊，5點5分天剛破曉，5點20分，這名藍小姐覺得天上的雲很有戲，站在聖母山莊水池前擺拍，隨後把照片PO上個人臉書，眼尖網友留言「雲洞耶」，她才發現右手擺放位置的上空有個圓圈圈。

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藍小姐上網查詢，「雲洞」是種罕見的天空自然現象，指大片雲層中出現圓形或橢圓形空洞，看起來就像破個大洞，氣象學上學名稱為穿洞雲或雨幡洞雲，通常發生在高積雲或層積雲中，因飛機穿越雲層擾動過冷水滴，使其連鎖凍結並下沉蒸發，進而在雲朵中形成巨大的圓形空洞。

同行資深山友盛部長登抹茶山將近2000趟，也是頭一次在山上目擊「雲洞」，網友對此留言熱議，「千變萬化的雲」、「雲的動作跟妳一樣耶」，另有人笑稱，「有看到UFO（幽浮）再跟我說」。

抹茶山今天雲彩很有戲，山友合影留下珍貴畫面。（圖由藍姓山友提供）

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