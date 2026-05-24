宜蘭大學前凌志車逆向拒檢警拔槍 駕駛衝撞警車逃逸後落網

宜蘭市神農路今天凌晨一輛Lexus轎車逆向行駛，警方拔槍喝令停車受檢。（警方提供）

宜蘭市神農路今天（24日）凌晨一輛Lexus（凌志）轎車逆向行駛拒絕受檢，警員拔槍喝令停車，駕駛衝撞警用機車後逃逸，警方下午逮捕涉案的42歲楊姓男子，涉及妨害公務罪部分，最高可處3年有期徒刑。

宜蘭一名網友今天凌晨出外吃消夜，1點半從宜蘭大學前方的宜蘭市神農路開車南下，一輛北上轎車竟行駛在南下車道迎面而來，網友見狀趕緊放慢車速，此時，騎乘警用機車巡邏的2名警員剛好路過，要求逆向駕駛停車受檢，原PO直指「不知道是毒駕還是酒駕，我真的被嚇到」。

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警員攔停Lexus，男駕駛不配合盤查，一名警員拔槍喝令停車受檢，另一人持破窗器擊破車窗，想要開啟車門，不料，男駕駛冷不防衝撞警用機車，沿著神農路往新月廣場方向加速逃逸，警方不久尋獲衝撞警車的Lexus，但駕駛人已不知去向。

警方循線追查，今天下午4點多在宜大附近一間超商查獲楊姓嫌犯到案，依妨害公務罪、公共危險罪偵辦，同步舉發逆向行駛、不服稽查取締等交通違規，並對他採尿化驗，調查是否涉及毒駕。

宜蘭警分局呼籲用路人，駕駛車輛應遵守交通法令，服從執行交通稽查任務人員指揮，如衝撞警用車輛或執勤人員，涉及刑法妨害公務罪，得處3年以下有期徒刑、拘役或30萬元以下罰金。

楊男駕駛的Lexus今天凌晨在宜大前方的神農路逆向行駛。（警方提供）

涉嫌開車衝撞員警的楊男，今天下午在宜大附近落網。（警方提供）

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