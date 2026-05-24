宜蘭玉里橋頭臭豆腐礁溪店驚傳火警 消防局派員搶救

宜蘭縣玉里橋頭臭豆腐礁溪店，今天下午驚傳火警，消防員射水灌救。（圖由宜縣消防局提供）

首次上稿14:26

更新時間16:00（新增案情）

宜蘭縣玉里橋頭臭豆腐礁溪店，今天（24日）下午1點44分驚傳火警，消防局出動第三大隊、壯圍、宜蘭、礁溪及頭城分隊到場灌救，初步了解，店內客人、員工已及時疏散，沒有人員受困，消防員到場時，現場外部冒出濃煙，布線搶救中。

請繼續往下閱讀...

玉里橋頭臭豆腐礁溪店位在礁溪鄉礁溪路三段，今天適逢週日，用餐人潮多，火災發生時，民眾打119報案，指稱有火煙冒出，店家緊急疏散客人，消防人員下午1點56分抵達現場，店內濃煙密布，2點10分撲滅火勢，沒有人員傷亡，初判是廚房排油煙機冒煙起火。

事發當時，現場目擊者拍下影片傳到社群網站，畫面顯示，玉里橋頭臭豆腐礁溪店冒出火舌，火勢愈燒愈猛烈，客人奪門而出，個個驚魂未定，過沒多久，裡裡外外都是濃煙。

玉里橋頭臭豆腐礁溪店位在礁溪鄉礁溪路三段，今天適逢週日，用餐人潮多，火災發生時，民眾打119報案，指稱有火煙冒出，店家緊急疏散客人，消防人員下午1點56分抵達現場，店內濃煙密布，2點10分撲滅火勢，沒有人員傷亡，初判是廚房排油煙機冒煙起火。

玉里橋頭臭豆腐礁溪店發生火災，店內濃煙密布，所幸客人及員工及時疏散。（圖由宜縣消防局提供）

玉里橋頭臭豆腐礁溪店火警，宜縣消防局初判是廚房排油煙機冒煙起火。（圖由宜縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法