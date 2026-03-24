宜檢「蘭陽識詐宣講團」 6梯次培力200名識詐種子

宜蘭地檢署檢察長王柏敦（中）與學員合影。（圖由宜蘭地檢署提供）

因應日新月異的詐騙手法，宜蘭地檢署今年3月迄今已辦理6梯次「蘭陽識詐宣講團」種子講師培訓課程，成員包含各公務機關人員及民眾，累計參與高達200人次，後續結訓成員將深入基層宣導，從源頭強化全民識詐知能。

宜蘭地檢「蘭陽識詐宣講團」，自開課以來反應熱烈，吸引基層服務夥伴、在地機構團體與熱心民眾踴躍參與，投入在地識詐宣講，檢察長王柏敦今天在結訓儀式中，感謝主任檢察官陳怡龍、刑事警察大隊偵三隊代理隊長鍾榜元，以及退休銀行襄理李柔嫻等3人，擔任防詐講師傾囊相授。

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王柏敦說，除感謝講師無私分享專業經驗，也謝謝全體參訓學員，願意共同投入識詐宣導行列，協力建構在地防詐防護網，強化整體社會的防詐量能。

他強調，每多1位願意投入宣講的種子人力，即可能減少1名潛在被害人；每多1次正確資訊的傳遞，即有助降低詐騙案件發生風險，期許未來各梯次結訓，不僅是課程階段的完成，更是守護民眾的起點，後續將擴散防詐、反賄及廉政宣導能量，提升全民防詐免疫力。

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宜蘭地檢署檢察長王柏敦（右二），頒發感謝狀給防詐講師退休銀行襄理李柔嫻（左起）、主任檢察官陳怡龍及刑事警察大隊偵三隊代理隊長鍾榜元。（圖由宜蘭地檢署提供）

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