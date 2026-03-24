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    首頁 > 宜蘭縣

    宜蘭爭取國5東西向直達三星 估計總經費591億

    2026/03/24 11:48 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭爭取國5直達三星，估計總經費591億元。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭爭取國5直達三星，估計總經費591億元。（宜蘭縣政府提供）

    隨著「高鐵延伸宜蘭」及「森林鐵路復駛」等計畫推動，宜蘭縣政府爭取興建「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」，全長19.3公里，將從國道5號直達三星地區泰雅大橋南岸，估計總經費591億元，去年已啟動可行性評估，未來盼納國家高快速道路系統。

    宜蘭目前東西向運輸，主要依賴省道台7線與台7丙線，因道路貫穿宜蘭市、羅東鎮及員山鄉核心市區，導致「過境車流」與「市區車流」重疊，造成國道交流道周邊頻繁塞車。

    宜蘭縣府計畫打造一條高效能的一級橫向聯絡道路，「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」起自國5，終點至三星地區泰雅大橋南岸（宜63線），全長約19.3公里，規劃路寬23公尺，採雙向4車道配置，並預計設置五結系統、二結、台2庚、三星、天送埤等5處交流道。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，去年已撥款700萬元啟動可行性評估，目前計畫邁入期末階段，後續將邀集縣議員及各鄉鎮市長共同參與，透過地方共識完善報告內容。

    他強調，考量宜蘭長遠發展，計畫應參考西部東西向高速公路標準，待可行性成果核定後，將建議中央比照高速公路等級辦理，並籲請交通部加速核定程序，將此案納入國家路網。

    宜蘭縣政府爭取興建「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」，全長19.3公里，將從國道5號直達三星地區泰雅大橋南岸。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭縣政府爭取興建「蘭陽溪堤岸共構興建東西向高快速道路」，全長19.3公里，將從國道5號直達三星地區泰雅大橋南岸。（宜蘭縣政府提供）

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