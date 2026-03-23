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    首頁 > 宜蘭縣

    蘇花公路匯德隧道南口施工 即日至4/30雙向封閉、30分鐘放行一次

    2026/03/23 18:01 記者王錦義／花蓮報導
    蘇花公路台9線162k+800匯德隧道南口路段上邊坡復建施工，即日起到4月底將進行雙向管制。（記者王錦義攝）

    蘇花公路台9線162k+800匯德隧道南口路段上邊坡復建施工，即日起到4月底將進行雙向管制。（記者王錦義攝）

    蘇花公路崇德路段由於0403地震後邊坡鬆動，公路局東區養護工程分局進行沿線修復工程，公路局指出，台9線匯德隧道南口路段上邊坡施工，施工期間將實施雙向封閉管制，每30分鐘放行1次，假日不管制，請用路人配合現場交通管制人員指揮通行。

    公路局東區養護工程分局指出，辦理台9線162k+800匯德隧道南口路段上邊坡復建施工，施工時間自3月23日至115年4月30日，施工路段採雙向封閉管制，每日上午8時至下午5時，施工路段採雙向封閉管制，假日不管制，每30分鐘放行1次，現場管制車輛放行結束為止，工程如遇雨順延。

    蘇花改和中-和仁路段 3/25、3/26救災演練封閉

    另外，台9線蘇花改「和中-和仁路段」將在3月25日及26日進行今年度第一季蘇花改聯防救災例行演練，將模擬蘇花改隧道發生重大交通事故情境，驗證隧道管理機關與聯防單位協同救災效能，因此「和中-和仁路段」中仁隧道將實施道路雙向管制封閉，提請用路人預作行程規劃。

    演練模擬台9線蘇花改中仁隧道南下150.7K （第5~6號避難聯絡通道間）發生大貨車、小客車、機車多車追撞起火事故，並啟動自衛消防編組及事故處理小組與警消聯防單位救災救援科目。預演封閉在3月25日10時至12時，正演封閉3月26日10時至12時，請配合改道行駛台9丁線（舊蘇花公路）。

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