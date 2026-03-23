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    首頁 > 宜蘭縣

    宜蘭賓士駕駛開車門 電動車騎士撞上彈飛5公尺骨折送醫

    2026/03/23 11:09 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭市泰山路發生賓士（左邊紅圈）停在慢車道，駕駛開啟車門時，一輛電動二輪車（右邊紅圈）從後撞上彈飛5公尺外路面。（警方提供）

    宜蘭市泰山路發生賓士（左邊紅圈）停在慢車道，駕駛開啟車門時，一輛電動二輪車（右邊紅圈）從後撞上彈飛5公尺外路面。（警方提供）

    宜蘭市泰山路發生白色賓士轎車停在慢車道，蘇姓女駕駛開啟左前車門準備下車時，一輛微型電動二輪車從後撞上車門，連人帶車彈飛到5公尺外路面，蔡姓騎士骨折送醫。蘇姓女駕駛疑違反道路交通管理處罰條例，最高可處4800元罰鍰。

    宜蘭警分局今天（23日）指出，警方昨天中午12點接獲報案，直指宜蘭市泰山路有交通事故，轄區警員到場，發現1輛白色賓士轎車沿著宜蘭市泰山路往員山方向行駛，車子停在事發地點，蘇姓女駕駛開啟左前車門準備下車時，遭後方微型電動二輪車撞擊。

    電動二輪車撞上賓士左前車門後，彈飛到5公尺外的道路中線，蔡姓騎士有骨折情形，由救護車送醫救治，賓士左前車門也受損，蘇姓女駕駛與蔡姓騎士經過酒測均無酒精反應。

    警方呼籲駕駛人遵守交通法令，不得貪圖方便任意占用車道停車，另車輛停妥開啟車門時，應依照開關車門安全5步驟，即看照後鏡、轉身向後看、確認安全無人車、反手開車門至適當縫隙、確認安全後儘速下車並關車門，違者可依道路交通管理處罰條例第56-1條規定，處2400元以上4800元以下罰鍰。

    賓士左前車門挨撞後受損。（警方提供）

    賓士左前車門挨撞後受損。（警方提供）

    事故現場。（警方提供）

    事故現場。（警方提供）

    開關車門安全5步驟。（警方提供）

    開關車門安全5步驟。（警方提供）

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