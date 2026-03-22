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    首頁 > 宜蘭縣

    對抗通膨！宜蘭長青食堂補助調升至30元 創歷年最高調幅

    2026/03/22 12:48 記者王峻祺／宜蘭報導
    宜蘭長青食堂今年補助調升至每人每餐30元，創歷年最高調幅。（宜蘭縣政府提供）

    宜蘭長青食堂今年補助調升至每人每餐30元，創歷年最高調幅。（宜蘭縣政府提供）

    面對國內通膨壓力及食材價格波動，宜蘭縣政府針對長青食堂補助，今年由原先的每人每餐20元提高至30元，一口氣調升10元，創下計畫開辦15年來最高紀錄，全縣預計超過7千名長者受惠。

    目前坊間每個便當行情，平均價格動輒百元，造成社區承辦長青食堂壓力倍增，隨著宜蘭學生營養午餐已調高至每餐55元，面對照顧社區長者部分，縣府在多名議員支持下，經重新檢視補助機制後，將行政作業費補助調升至30元。

    宜蘭縣代理縣長林茂盛說，宜蘭長青食堂自2010年開辦至今，運用公益彩券盈餘支應，已成為縣內極為重要的社會福利基石，食堂不只是吃飯地方，更是長者走出家門、參與社會、互助共老的場域。

    宜蘭縣府社會處補充，長青食堂推動到現在，已有139個單位響應辦理，服務縣內高達7千名長者，盼透過調升補助額度，支持社區持續提供穩定且營養均衡的餐飲服務，也鼓勵更多單位響應投入。

    宜蘭長青食堂以「四菜一湯」為原則，須包含魚或肉類，並搭配水果，強調營養衛生，菜單設計會由營養師針對春、夏、秋、冬四季，各設計超過20道營養菜單，以使用時令食材、當季蔬果進行健康烹調。

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