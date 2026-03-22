罕見赤蠵龜「碳吉」挺過螺旋槳死劫 蘇澳岳明師生護送野放大海

眾人在蘇澳無尾港沙灘野放赤蠵龜。（岳明國中小提供）

1隻龜齡約20歲的母赤蠵龜「碳吉」，今年1月背甲遭螺旋槳撞擊，在宜蘭梗枋海域獲救，經中華鯨豚協會照料2個月後康復，並由岳明國中小師生野放大海，眾人於蘇澳無尾港「靜默」護送，約6分鐘消失在浪潮下，順利重返自由！

被取名為「碳吉龜1號」的救傷赤蠵龜，背甲長75公分、寬71.2公分，體重52.4公斤，龜齡換算人類年紀約青少年，在梗枋海域被發現時，背甲骨折、傷勢嚴重，所幸在鯨豚協會搶救下恢復健康。由於赤蠵龜屬一級瀕臨絕種保育類生物，在台灣救援紀錄中占比極低，因此救援、野放計畫備受外界關注。

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考量蘇澳無尾港具沙灘地理優勢，鯨豚協會評估為野放首選地點，並邀請長期深耕海洋保育的岳明國中小參與，這也是岳明繼10年前參與野放綠蠵龜後，師生再度受邀野放，會後更在海洋委員會相關單位、宜蘭縣政府及國泰投信等公私部門合力下，舉辦保育講座，深化學子海洋知識。

「這是一堂最真實的生命教育課！」岳明國中小校長黃建榮說，學校每年舉辦4次淨灘，學童平日就具備環保意識，這次親眼見證背甲滿是傷痕的「碳吉龜1號」，更能深刻體會海廢與人為活動對海洋生物的威脅。

由於海龜野放時，害怕人類移動及驚擾，因此師生全程保持「石化」姿勢，過程順利、僅花6分鐘消失在大海中，碳吉展開生命新旅程的瞬間，讓與會者相當感動，相關單位後續將透過背甲發報器，追蹤狀況及行蹤。

年約20歲的母赤蠵龜「碳吉」，背甲裝設發報器。（岳明國中小提供）

由於海龜野放時，害怕人類移動及驚擾，因此師生全程保持「石化」姿勢，過程順利僅花6分鐘就消失在大海中。（岳明國中小提供）

赤蠵龜「碳吉」慢慢爬回大海。（岳明國中小提供）

赤蠵龜慢慢向大海爬去。（岳明國中小提供）

宜蘭蘇澳岳明國中小師生參與野放赤蠵龜。（岳明國中小提供）

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