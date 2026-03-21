宜蘭傳藝園區文昌祭 百船巡航冬山河為文昌帝君祝壽

2026傳藝文昌祭在宜蘭冬山河舉辦「大河會師．眾神遶境」，場面盛大壯觀。（宜蘭傳藝園區提供）

今天（21日）農曆2月初3是文昌帝君誕辰日，國立傳統藝術中心宜蘭園區推出2026傳統文昌祭，動員超過300艘船舶、近800名人力，串聯宜蘭、桃園等地11間宮廟神尊，採水陸並進形式出巡，聯手為文昌帝君祝壽，場面相當浩大。

宜蘭傳藝園區的傳藝文昌祠是國內少數的國立廟宇，主神為掌管文運、學業與仕途的文昌帝君，考季前常有考生、家長入園祈福，今年的文昌帝君聖誕，不少廟宇主動聯繫，希望加入祝壽行列。

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主辦單位全聯善美的文化藝術基金會說，祝壽活動以冬山河流域為主要路線，結合水路迎神、祝壽科儀與眾神遶境祈福，讓信仰沿水而行，藉此匯聚地方社群能量，搭配三獻禮、十獻禮、扶鸞展演，帶領大家體驗台灣民俗文化。

本次活動邀請北港朝天宮、新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君、宜蘭在地宮廟媽祖、傳藝文昌帝君，共11尊神尊齊聚一堂，宜蘭縣代理縣長林茂盛也出席祝壽活動。

備受矚目的「大河會師．眾神遶境」橋段，安排眾神尊搭乘船舶從冬山河舊河道出發，百艘船隻在冬山河流域航行，岸上則有自行車隊沿途護駕，前行政院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃上船參加水上遶境，水陸並進的遶境行動，營造出盛大場面。

傳藝文昌祭吸引眾多人參與，形成大型文化盛事。（宜蘭傳藝園區提供）

傳藝文昌祠是國內少數的國立廟宇，主神為掌管文運、學業與仕途的文昌帝君。（宜蘭傳藝園區提供）

前行政院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃上船參加水上遶境。（宜蘭傳藝園區提供）

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