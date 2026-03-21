為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 宜蘭縣

    宜蘭傳藝園區文昌祭 百船巡航冬山河為文昌帝君祝壽

    2026/03/21 17:17 記者江志雄／宜蘭報導
    2026傳藝文昌祭在宜蘭冬山河舉辦「大河會師．眾神遶境」，場面盛大壯觀。（宜蘭傳藝園區提供）

    2026傳藝文昌祭在宜蘭冬山河舉辦「大河會師．眾神遶境」，場面盛大壯觀。（宜蘭傳藝園區提供）

    今天（21日）農曆2月初3是文昌帝君誕辰日，國立傳統藝術中心宜蘭園區推出2026傳統文昌祭，動員超過300艘船舶、近800名人力，串聯宜蘭、桃園等地11間宮廟神尊，採水陸並進形式出巡，聯手為文昌帝君祝壽，場面相當浩大。

    宜蘭傳藝園區的傳藝文昌祠是國內少數的國立廟宇，主神為掌管文運、學業與仕途的文昌帝君，考季前常有考生、家長入園祈福，今年的文昌帝君聖誕，不少廟宇主動聯繫，希望加入祝壽行列。

    主辦單位全聯善美的文化藝術基金會說，祝壽活動以冬山河流域為主要路線，結合水路迎神、祝壽科儀與眾神遶境祈福，讓信仰沿水而行，藉此匯聚地方社群能量，搭配三獻禮、十獻禮、扶鸞展演，帶領大家體驗台灣民俗文化。

    本次活動邀請北港朝天宮、新港奉天宮、桃園統天宮關聖帝君、宜蘭在地宮廟媽祖、傳藝文昌帝君，共11尊神尊齊聚一堂，宜蘭縣代理縣長林茂盛也出席祝壽活動。

    備受矚目的「大河會師．眾神遶境」橋段，安排眾神尊搭乘船舶從冬山河舊河道出發，百艘船隻在冬山河流域航行，岸上則有自行車隊沿途護駕，前行政院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃上船參加水上遶境，水陸並進的遶境行動，營造出盛大場面。

    傳藝文昌祭吸引眾多人參與，形成大型文化盛事。（宜蘭傳藝園區提供）

    傳藝文昌祭吸引眾多人參與，形成大型文化盛事。（宜蘭傳藝園區提供）

    傳藝文昌祠是國內少數的國立廟宇，主神為掌管文運、學業與仕途的文昌帝君。（宜蘭傳藝園區提供）

    傳藝文昌祠是國內少數的國立廟宇，主神為掌管文運、學業與仕途的文昌帝君。（宜蘭傳藝園區提供）

    前行政院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃上船參加水上遶境。（宜蘭傳藝園區提供）

    前行政院長、仰山文教基金會創辦人游錫堃上船參加水上遶境。（宜蘭傳藝園區提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播