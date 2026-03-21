宜蘭縣長選舉一句「祝福」惹議 藍營吳宗憲不希望政治化

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲（右），一句「祝福林大律師（左，林國漳）未來跑行程時，能夠平安順利」，引發網友熱議。（本報合成）

美麗島電子報所做的宜蘭縣長選舉民調，由民進黨林國漳領先，國民黨吳宗憲昨天受訪時，一句「祝福林大律師未來跑行程時，能夠平安順利」，被部分網友解讀為威脅跟詛咒引發熱議。吳宗憲競選辦公室今天（21日）回應，不希望單純祝福被政治化。

年底的宜蘭縣長選舉，民進黨徵召律師林國漳參選，國民黨由不分區立委吳宗憲出線，民眾黨徵召前立委陳琬惠，美麗島電子報19日公布最新民調，不論是三腳督、一對一、綠白或綠藍PK，均由林國漳領先。

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吳宗憲昨天受訪時說，國民黨完成整合，民調一定會有顯著提升，之後話鋒一轉，「我也會祝福林大律師未來在跑行程的時候，能夠一切平安順利」。林國漳昨天深夜在社群平台Threads幽默發文，「半夜起床突然想到，跟大家報個平安」。

吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文今天表示，在宜蘭這片充滿人情味土地上，「互道平安」是最真誠也最平凡的問候，不希望看到單純祝福被政治化，在宜蘭縣長選舉過程中，吳宗憲深知奔走基層的辛苦，跑行程中與林國漳偶遇，他也曾表達同樣的祝福。

鄭皓文說，政治可以有立場，但不需要失去基本的良善與溫度，希望競爭是建立在對宜蘭的熱愛上，各自提出施政藍圖爭取選民認同。

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