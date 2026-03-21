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    首頁 > 宜蘭縣

    宜蘭熱門登山路線阿玉山訊號全線覆蓋 提升緊急通訊能力

    2026/03/21 11:07 記者江志雄／宜蘭報導
    阿玉山被譽為「蘭陽五岳」之一，可遠望蘭陽平原與雙連埤。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    阿玉山被譽為「蘭陽五岳」之一，可遠望蘭陽平原與雙連埤。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    林業及自然保育署宜蘭分署管轄的阿玉山山徑，最近由電信業者啟動山區訊號弱場測試與基地台訊號覆蓋調整，3月中旬完成實測，整體登山路線已有通訊訊號覆蓋，可在沿線31處里程牌位置接收訊號，大幅提升山域緊急通訊能力。

    阿玉山位在宜蘭縣員山鄉與新北市烏來區交界，山頂海拔1420公尺，被譽為「蘭陽五岳」之一，山友多從員山端上山，登頂後可遠望蘭陽平原與雙連埤。2015年，林保署宜蘭分署在3公里長的阿玉山山徑，設置全國第一條山徑標示系統，每100公尺設置一面里程牌，共設31面，藉此提升辨識度，降低山友迷途風險。

    林保署宜蘭分署森林育樂科長林志雄今天（21日）指出，阿玉山山區去年10月發生山域事故，林保署研擬精進措施，邀請台灣大哥大執行山區訊號弱場測試與基地台訊號覆蓋調整，本月中旬經過實測，沿線31面里程牌位置已有通訊訊號覆蓋。此外，銜接阿玉山山徑的阿玉山林道，最近也增設里程牌，當成山域緊急救援通道。

    阿玉山山徑通訊資料彙整後，作為政府開放資料「山區手機可通訊點標示資訊」，並與台灣登山常用離線地圖「魯地圖」合作更新資訊，讓山友透過離線地圖掌握所在里程位置及通訊情形。

    林保署宜蘭分署提醒大家，進入山域活動前應做好行前準備，包括掌握天候資訊、規劃登山行程、備妥裝備、下載離線地圖，上山後留意沿線路牌及通訊資訊，指定留守人員掌握行程，確保登山安全。

    宜蘭阿玉山山徑3月中旬實測後，訊號已全線覆蓋，大幅提升緊急通訊能力。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭阿玉山山徑3月中旬實測後，訊號已全線覆蓋，大幅提升緊急通訊能力。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    電信業者台灣大哥大在阿玉山山徑張貼通訊貼紙。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    電信業者台灣大哥大在阿玉山山徑張貼通訊貼紙。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    阿玉山山徑終點山頂也可通訊。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    阿玉山山徑終點山頂也可通訊。（圖由林保署宜蘭分署提供）

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