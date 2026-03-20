狡猾收水手「折iPhone」丟草叢滅證 警苦搜1小時破獲15人詐團

礁溪警方耗時1小時找回詐團收水手企圖滅證丟棄的作案手機。（警方提供）

宜蘭38歲沈女遭詐騙集團騙走27萬元，礁溪警分局獲報後成功誘捕車手，但關鍵「收水手」見事跡敗露，竟當場折損iPhone手機拋進草叢滅證，警方苦搜1小時找回證物，並成功還原關鍵通訊紀錄，一舉瓦解橫跨新北、台中的15人詐團。

宜蘭礁溪警分局今天舉行打詐說明，宜蘭縣警察局長陳金城強調，今年打詐成果與去年同期相比，案件減少3.2％、民眾財損下降64.4％，大幅減少2億多元，後續將持續加強防詐，守住民眾最後防線。

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針對偵破跨縣市「假投資詐騙15人集團」，偵查隊長李瑞璋說，集團以虛擬貨幣投資，詐騙沈女掏出27萬元，警方獲報重兵埋伏，趁再次交款時，湧上壓制29歲楊姓車手，不過附近有輛車不斷盤旋，研判是集團「監控手兼收水手」。

他說，該車見警上前立刻狂飆逃竄至新北市，警方旋即展開跨區追緝，過濾落網車手的手機後，赫然發現集團「另闢戰場」，鎖定頭城另名被害人，於是打鐵趁熱轉赴頭城佈線，果然成功攔截到原本逃逸的監控車輛，當場逮捕新派出的59歲車手及原先落跑的30歲張姓收水手。

逮捕過程出現驚險插曲，擔任重要幹部的張姓收水手遭壓制瞬間，為掩護上游躲避查緝，竟將手中iPhone作案手機當場折損，並扔進一旁荒煙蔓草中，企圖湮滅證據。

礁溪警方深知手機是向上溯源「命脈」，隨即動員多名警力，展開長達近1小時的地毯式搜索，最後成功找回手機並提取關鍵證據，憑藉情資溯源擴大至新北市、台中市等地偵辦，最終將集團15名共犯逮捕送辦。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

狡猾收水手「折iPhone」丟草叢滅證，宜蘭礁溪警苦搜1小時破獲15人詐團。（警方提供）

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