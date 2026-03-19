宜蘭縣長最新民調林國漳領先 吳宗憲、陳琬惠回應了

美麗島所做的宜蘭縣長選舉最新民調，由民進黨參選人林國漳領先。（記者江志雄攝）

美麗島電子報發布的宜蘭縣長選舉最新民調，不論是三腳督、一對一、綠白或綠藍PK，均由民進黨參選人林國漳領先。國民黨參選人吳宗憲陣營及民眾黨參選人陳琬惠認為，民調僅供參考，會持續努力爭取更多認同。

美麗島民調提問，只剩下8個多月就要選舉宜蘭縣長，如果是以下這3個人參選，您會投給誰？吳宗憲26.6%、林國漳33.0%、陳琬惠7.9%、不投票及投廢票7.5%、未明確回答25.0%。

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如果國民黨和民眾黨共推吳宗憲，與民進黨林國漳競選宜蘭縣長，您會投給誰？吳宗憲33.0%、林國漳35.8%、不投票及投廢票7.7%、未明確回答23.5%。如果國民黨和民眾黨共推陳琬惠，和民進黨林國漳競選宜蘭縣長，您會投給誰？陳琬惠26.7%、林國漳35.8%、不投票及投廢票11.5%、未明確回答25.9%。

針對美麗島民調，吳宗憲競選辦公室發言人鄭皓文說，民調有其參考價值，藍白尚未整合完整之際，已與民進黨人選旗鼓相當，吳宗憲會陸續提出教育、婦幼、長者政策，爭取宜蘭鄉親的認同與支持，也期盼跟林國漳作政策上的對話及討論，為台灣民主寫下不同選舉風貌。

陳琬惠回應，這份民調顯示藍白合可提升勝選率，由於未表態率偏高，顯示3位參選人都要再努力。她舉2年前宜蘭縣立委選舉為例，選戰初期她的支持率僅個位數，到了後期已逼近20%，開票結果站上21%，距離縣長投票日還有8個多月，目前的民調僅供參考。

國民黨宜蘭縣長參選人吳宗憲勤走基層，爭取更多選民認同。（資料照）

民眾黨宜蘭縣長參選人陳琬惠認為，距離投票日還有8個多月，目前的民調僅供參考。（資料照）

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