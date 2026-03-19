宜蘭縣長選舉民調超車藍白 林國漳：督促我繼續前進

宜蘭縣長民調超車藍白，林國漳說，這將督促他繼續前進。（記者王峻祺攝）

宜蘭縣長選舉藍白合受矚，「美麗島電子報」最新民調顯示，不管民進黨林國漳、國民黨吳宗憲及民眾黨陳琬惠的「三腳督」、一對一、綠白或綠藍對陣，均是林國漳勝出、各破30％。對此，林國漳回應，民調參考數據，將督促他繼續前進。

美麗島電子報民調中，「如果是以下這3個人參選，您會投給誰」一題，民調結果顯示，吳宗憲26.6％、林國漳33.0％、陳琬惠7.9％、不投票／廢票7.5％、未明確回答25.0％。

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藍白合共推國民黨參選人吳宗憲與民進黨林國漳競選部分，藍白合吳宗憲33.0％、民進黨林國漳35.8％、不投票／廢票7.7％、未明確回答23.5％。藍白合共推民眾黨參選人陳琬惠與民進黨林國漳競選部分，藍白合陳琬惠26.7％、民進黨林國漳35.8％、不投票／廢票11.5％、未明確回答25.9％。

美麗島電子報發布民調數據，林國漳在「三腳督」、一對一、綠白或綠藍對陣中均勝出。對此，林國漳感謝鄉親的肯定與信任，民調是階段性的參考數據，更是督促他前進的動力。

林國漳說，不論對手是誰，他都會維持既定的選戰節奏，將多年來在地深耕的法律專業與服務精神全然發揮，持續走入各鄉鎮、積極傾聽基層的心聲。

他說，期許自己成為一位「全民縣長」，堅持做事不分黨派、建設不分顏色，讓宜蘭穩健發展，與大家共同找回宜蘭人的光榮感。

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