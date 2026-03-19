為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 宜蘭縣

    方便掃墓 羅東壽園清明節接駁啟動

    2026/03/19 16:25 記者江志雄／宜蘭報導
    羅東壽園（如圖）清明節接駁啟動，方便民眾掃墓。（羅東鎮公所提供）

    羅東壽園（如圖）清明節接駁啟動，方便民眾掃墓。（羅東鎮公所提供）

    宜蘭縣羅東鎮公所3月21、22、28、29日及4月3、4、5日在草湖玉尊宮停車場設置清明節掃墓接駁點，搭載民眾到羅東壽園祭祖；另外，羅東壽園22日辦理春祭法會，提供羅東火車站到羅東壽園免費接駁。

    羅東壽園22日上午8點到下午3點半舉辦春祭法會，鎮長吳秋齡、鎮代會主席邱文生擔任主祭官，當天有中型巴士接駁，上午8點到下午1點，在羅東火車站整點發車，行經羅東中山公園，開抵羅東壽園，再由羅東壽園回程，原路返回羅東火車站。

    至於草湖玉尊宮停車場到羅東壽園的專車接駁，安排中巴在2地對開，接駁期間，羅東壽園納骨塔提早在上午7點開放祭拜，此外，即日到4月6日，羅東壽園採紙錢集中燒，希望減少污染。

    吳秋齡說，羅東壽園清明連假設置掃墓服務站，出借鐮刀、簡易掃墓用品，並供應礦泉水、棉布手套、急救箱，呼籲掃墓民眾落實「四不」、「二記得」，即不燒雜草、不亂丟菸蒂、不亂撒冥紙、不燃放爆竹，記得熄滅灰燼、帶走垃圾，確保公共安全。

    清明節掃墓，羅東鎮公所提供接駁服務。（羅東鎮公所提供）

    清明節掃墓，羅東鎮公所提供接駁服務。（羅東鎮公所提供）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播