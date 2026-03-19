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    首頁 > 宜蘭縣

    蘇花公路大貨車衝破護欄墜谷！駕駛受傷吊掛送醫

    2026/03/19 11:00 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇花公路東澳路段發生大貨車衝破路旁護欄翻落山谷，造成駕駛受困。（圖取自「宜花東災害通報」粉專）

    蘇花公路東澳路段發生大貨車衝破路旁護欄翻落山谷，造成駕駛受困。（圖取自「宜花東災害通報」粉專）

    首次上稿 09:39
    更新時間 11:00

    蘇花公路台9線118.7公里處，即東澳到南澳路段，今天（19日）上午8點50分，發生大貨車衝破路旁護欄翻落10公尺深的山谷，車體嚴重受損，造成駕駛受困，宜蘭縣消防局派員下切山谷救援，9點58分將駕駛吊掛上來送醫救治。

    宜蘭縣消防局獲報後，派遣第四大隊、南澳、觀音及馬賽消防分隊到場搜救，困在車內的駕駛意識清楚，因事發地點地勢陡峭，救難人員必須用繩索下降救援。

    救難人員攜帶擔架等救援設備下切到10公尺深的山谷，墜谷大貨車車頭及車身分離，駕駛困在駕駛座，被救出後固定在擔架上，用吊掛方式吊上來，9點58分完成救援，駕駛生命徵象穩定，由救護車送醫救治。車禍發生後，蘇花公路東澳路段的交通一度受阻，10點17分恢復雙向通車。

    據了解，事發當下，49歲林姓男子開著大貨車沿著蘇花公路北上，行經事故路段時衝破護欄翻落山谷，貨車墜谷後車頭及車身分離，場面相當驚悚，林男被掛吊上來接受酒測，無酒精反應，事故原因尚待調查釐清。

    事發地點的路旁護欄被撞壞。（圖取自「宜花東災害通報」粉專）

    事發地點的路旁護欄被撞壞。（圖取自「宜花東災害通報」粉專）

    宜縣消防局人員下切山谷，救出受困駕駛。（圖由讀者提供）

    宜縣消防局人員下切山谷，救出受困駕駛。（圖由讀者提供）

    貨車駕駛用吊掛方式吊上來。（圖由讀者提供）

    貨車駕駛用吊掛方式吊上來。（圖由讀者提供）

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