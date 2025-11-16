宜蘭汽修師傅無套內射 酒後性侵代駕女子重判5年

宜蘭林姓汽修師傅酒後性侵代駕女子，沒戴保險套內射，一審重判有期徒刑5年。（情境照）

宜蘭縣林姓汽車修理師傅在宜蘭市一家熱炒店聚餐飲酒後，找來前一天一起唱歌的女子小真（化名）代駕，不料，2人返回林男住處，林男撲向小真加以性侵，沒戴保險套內射。一審法官認定林男犯強制性交罪，重判有期徒刑5年。

判決指出，林姓男子與小真去年4月6日凌晨在羅東鎮某KTV聚會時結識，互留聯絡方式，林男隔天在宜蘭市的熱炒店飲酒後，聯絡小真到熱炒店代駕載他回家，雙方抵達林男住處，在客廳沙發飲酒，飲酒過程中，林男起身假意要如廁，竟撲向小真對她指侵。

之後，林男命令小真走入房間，進房後將她推倒在床上，不顧女方推拒、出言阻止，再度加以指侵，並掰開雙腿性侵，造成被害人左大腿瘀傷。案發後，小真報警提告，全案由檢察官偵查起訴。

小真在偵查時指稱，2人在羅東鎮某KTV認識，她在夜唱結束自行返家，林男關心她有沒有回到家，還詢問頭痛有好些嗎，表現得很紳士，讓她的警戒心降低，後來受託去宜蘭市熱炒店代駕，開車回林男住處，想不到林男回到家，在客廳沙發對她指侵，接著在房間內性侵，她大喊「不要」，又一直掙扎，林男沒有理會，未戴保險套直接內射，結束後轉頭就睡。

林男否認犯行，辯稱他與小真是合意性交，但不被法官採信。宜蘭地方法院合議庭認為，小真描述遭林男性交過程，前後證述一致，加上有2名證人說詞佐證，經審酌相關事證，認定林男犯強制性交罪，考量他犯後否認犯行，未與被害人和解，無具體悔意，重判5年。可上訴。

