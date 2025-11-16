為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    首頁 > 宜蘭縣

    蘇澳永春里鳳凰受災戶土石堆積半層樓高 清理4天仍未清完

    2025/11/16 13:13 記者江志雄／宜蘭報導
    蘇澳鎮永春里鳳凰颱風期間爆發土石流，附近住戶土石堆積半層樓高。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮永春里鳳凰颱風期間爆發土石流，附近住戶土石堆積半層樓高。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    鳳凰颱風為宜蘭縣蘇澳鎮帶來暴雨，造成永春里野溪暴漲爆發土石流，許多住戶土石堆積半層樓高，現場滿目瘡痍，國軍及啟德機械起重工程團隊救災工作進入第4天，今天（16日）持續到場清除土石，協助受災戶清理家園。

    本月11日上午，蘇澳鎮永春里被列入紅色土石流警戒區，里長張盛國配合蘇澳鎮公所針對里內保全戶啟動疏散撤離行動，由於雨勢大，靠近蘇澳山區的永春里，不久後溪水暴漲發生土石流，土石流向附近民宅，所幸居民早一步撤離，沒有人員傷亡。

    颱風過後，永春里野溪旁住戶遭石流侵襲，約有十戶受災，停在家門前的轎車被土石掩埋。國軍13日起每天派遣數十名兵力清理土石，啟德團隊同步支援1輛怪手、2輛小山貓救災，由於土石量龐大，國軍與啟德團隊連續清理四天仍未完全清除。

    張盛國說，啟德團隊明天將續留永春里清除土石，預計明晚告一段落，讓受災戶恢復正常生活步調。

    蘇澳鎮永春里民宅遭土石流侵襲，現場滿目瘡痍。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    蘇澳鎮永春里民宅遭土石流侵襲，現場滿目瘡痍。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    停在住家前的轎車也被土石埋沒。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    停在住家前的轎車也被土石埋沒。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    國軍今天持續到蘇澳鎮永春里協助受災戶清除土石。（圖由蘇澳鎮公所提供）

    國軍今天持續到蘇澳鎮永春里協助受災戶清除土石。（圖由蘇澳鎮公所提供）

