為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 宜蘭縣

    宜蘭太平山台灣山毛櫸步道黃葉率達80％ 化身黃金森林

    2025/11/16 09:11 記者江志雄／宜蘭報導
    宜蘭太平山遊樂區的台灣山毛櫸步道，目前黃葉率已有80％，進入最佳賞葉期。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭太平山遊樂區的台灣山毛櫸步道，目前黃葉率已有80％，進入最佳賞葉期。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    宜蘭縣太平山國家森林遊樂區的台灣山毛櫸步道，目前黃葉率已有80％，今天（16日）園區天氣放晴，在陽光襯托下，宛如化身金碧輝煌的「黃金森林」，目前是最佳賞葉期。

    太平山遊樂區台灣山毛櫸步全長3.8公里，步道末段可遠眺1100公頃的台灣山毛櫸純林，秋天的樹葉轉黃後逐漸落葉，現階段黃葉率80％，落葉率也有50％。

    林業及自然保育署宜蘭分署森林育樂科長林志雄說，宜蘭縣持續降雨影響，台灣山毛櫸步道多處路段濕滑泥濘，提醒上山遊客準備雨具、雨鞋、登山杖及保暖衣物。

    此外，太平山遊樂區聯外山路宜專一線8.5公里處，14日曾發生坍方，搶通後採單線雙向管制，林志雄呼籲駕駛人行經此處時放慢車速注意安全。

    台灣山毛櫸步道在陽光襯托下，宛如化身「黃金森林」。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣山毛櫸步道在陽光襯托下，宛如化身「黃金森林」。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣山毛櫸步道黃葉期是太平山遊樂區秋季旅遊的亮點。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣山毛櫸步道黃葉期是太平山遊樂區秋季旅遊的亮點。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣山毛櫸步道樹木參天的景致。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    台灣山毛櫸步道樹木參天的景致。（圖由林保署宜蘭分署提供）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖 圖
    圖 圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應
    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播