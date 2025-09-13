為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

    宜蘭縣

    宜蘭利澤國小學童扮鳥守護濕地 南港演出「52甲候鳥自救隊」故事

    宜蘭利澤國小操作戲偶演出候鳥守護家園的故事。（宜蘭利澤國小提供）

    宜蘭利澤國小操作戲偶演出候鳥守護家園的故事。（宜蘭利澤國小提供）

    2025/09/13 19:36

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭52甲濕地是國家級重要濕地，利澤國小師生以濕地為背景，將候鳥守護家園的故事編成偶戲，今天北上到台北南港中國信託金融園區演出，學童透過戲偶操作，化身黑面琵鷺與水鳥，以童趣姿態傳達「守護濕地」的重要性，獲得觀眾讚許。

    宜蘭利澤國小今年與無獨有偶劇團攜手，協助孩子從課堂走上舞台，參加中國信託文教基金會主辦的 「2025中國信託新舞台藝術節公益場」，和其他學校以「海島頌」為主題，將地方文化與自然故事化為偶戲演出，傳遞孩子最真摯的能量。

    利澤國小師生自創「52甲候鳥自救隊」偶戲，以濕地為背景，講述候鳥守護家園的故事，學童透過偶戲操演，化身黑面琵鷺與水鳥，喚醒大眾對「守護濕地」的重視，並呼應聯合國永續發展議題，與家鄉生態緊密連結。

    利澤國小校長夏明義說，這場演出展現的不只是故事，更是學校長期推動藝術教育與永續教育的實踐，學生從課堂學習、偶具製作到正式演出，完整體驗「創作、表演、分享」歷程，體現藝術作為價值教育的力量。

    夏明義說，孩子能在新舞台藝術節亮相，不僅展現自信與勇氣，也呼應對家鄉土地的深厚情感；更重要的是，他們將聯合國「SDGs」永續發展目標理念，轉化為藝術作品，讓觀眾從偶戲中理解「人與自然共生」的重要，感謝無獨有偶劇團長期深耕偏鄉，陪伴孩子把小小的夢想搬上大大的舞台。

    宜蘭52甲濕地是國家級重要濕地，利澤國小師生以濕地為背景，將候鳥守護家園的故事編成偶戲，今天到台北南港中國信託金融園區演出。（宜蘭利澤國小提供）

    宜蘭52甲濕地是國家級重要濕地，利澤國小師生以濕地為背景，將候鳥守護家園的故事編成偶戲，今天到台北南港中國信託金融園區演出。（宜蘭利澤國小提供）

