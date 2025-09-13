為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    熱搜
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭395人獲家扶獎學金 總統教育獎得主林亭萓勉不怕挫折

    宜蘭家扶中心舉辦獎學金頒獎典禮，今年共有395人學業表現優良者獲獎，總頒發金額近400萬元。（記者王峻祺攝）

    宜蘭家扶中心舉辦獎學金頒獎典禮，今年共有395人學業表現優良者獲獎，總頒發金額近400萬元。（記者王峻祺攝）

    2025/09/13 11:33

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕就讀台北教育大學心理與諮商學系3年級的林亭萓，獲頒今年總統教育獎，長期受宜蘭家扶中心扶助的她，今天出席395人獎學金頒獎典禮，除感謝家扶援助外，也勉勵台下所有學子，要以堅定的心面對挑戰，勇敢追夢、不怕挫折。

    林亭萓是新台灣之子，來自宜蘭低收入戶家庭，從小父母離異，父親又重傷，僅能仰賴輪椅度日，奶奶也因年邁跌倒住進安養院，但她不氣餒，依舊開朗向學，除已取得師培生身份，未來更要考取諮商心理師助人。

    林亭萓說，感謝宜蘭家扶從她國小時一路陪伴迄今，不僅扶助學費，就連生活費、補習費也從旁協助，讓她能夠無後顧之憂的學習，獲頒總統教育獎的榮耀歸屬大家，期許所有清寒學子，無論環境多麼艱苦，都不能被打敗，努力讀書證明自己不會比別人差。

    宜蘭家扶中心扶助弱勢家庭約有809戶、1921名兒少，其中超過1593人就學，平均每學期約頒發300萬元獎學金支持清寒學子，今年共有395人學業表現優良者獲頒獎學金，總頒發金額近400萬元。

    宜蘭家扶中心主任陳錫平說，每名孩子都有追逐夢想的權利，家扶獎學金是支持他們勇敢追夢的重要後盾，今年共有59名大一新生入學，每人除頒發原本2萬元獎學金外，另再加碼1萬元，期盼他們能夠安心學習，在大學生活中踏實築夢。

    就讀台北教育大學心理與諮商學系3年級的林亭萓，獲頒今年總統教育獎，長期受宜蘭家扶中心扶助的她，今天出席395人獎學金頒獎典禮。（記者王峻祺攝）

    就讀台北教育大學心理與諮商學系3年級的林亭萓，獲頒今年總統教育獎，長期受宜蘭家扶中心扶助的她，今天出席395人獎學金頒獎典禮。（記者王峻祺攝）

    免費訂閱《自由體育》電子報

    熱門賽事、球星動態不漏接

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖
    相關新聞
    宜蘭縣今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    網友回應

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播