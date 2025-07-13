宜蘭生日趴指侵酒醉人妻 色男逃過牢獄之災

宜縣黃姓男子參加民宿生日趴指侵酒醉女，犯後坦承犯行並賠償，逃過牢獄之災。圖為示意畫面。（資料照）

2025/07/13 18:52

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣黃姓男子到民宿出席友人生日趴，事後在房內見到參加聚會女子小真（化名）酒醉熟睡，竟用手指性侵，小真驚醒呼救丈夫逮人。黃男犯乘機性交罪，可處3年以上10年以下有期徒刑，他因坦承犯行且承諾賠償，一審判刑2年，緩刑3年，逃過牢獄之災。

判決指出，黃姓男子與小真互不相識，2023年12月案發當天，分別受邀到宜蘭縣一家民宿參加友人慶生聚會，慶生會結束後的隔天清晨5點，黃男進入小真投宿的房間，見她酒醉熟睡而不能抗拒，基於乘機性交犯意，使用手指性侵女方私處。

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小真遭受非禮時驚醒，除了大聲喝止，也向丈夫呼救，黃男發現事跡敗露向外逃逸，小真丈夫起身追趕報警查獲，警詢後移送法辦，經檢察官偵結起訴，移審宜蘭地方法院。

黃男在宜蘭地院審理時坦承不諱，宜院合議庭審酌相關事證，認為事證明確，黃男所為犯乘機性交罪，刑期3年以上10年以下，考量他沒有前科，案發時甫滿27歲，正值青壯血氣方剛，事後坦承犯行，與被害人和解，按期支付損害賠償，確有悔意。

宜院合議庭審結，處黃男有期徒刑2年，緩刑3年，緩刑期間付保護管束，須支付損害賠償。賠償金額37萬5000元，分15期按月支付，可上訴。

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