宜蘭縣陽明交大醫院5樓凌晨火警 緊急疏散102人

宜蘭縣陽明交大醫院今天凌晨3點多發生火警，緊急疏散102人。（圖由宜縣消防局提供）

2025/07/13 08:45

首次上稿 07-12 08:28

更新時間 07-13 08:45（新增內容）

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣國立陽明交通大學附設醫院，今天凌晨3點多疑似5樓電器室冒煙起火，院方緊急疏散5、6、7、8樓病患及家屬共102人，消防人員迅速撲滅火勢，沒有人員傷亡。

請繼續往下閱讀...

宜蘭縣消防局凌晨3點8分接獲119報案電話，指稱陽明交大醫院5樓樓間梯有黑煙竄出，派遣7個分隊消防人員到場滅火，消防人員3點14分抵達現場，醫院的5、6樓均有濃煙，院方啟動預防性疏散，將5、7、8樓人員疏散到1樓急診室旁空地，6樓人員移至同樓層的B區，合計102人。

消防人員上樓搜尋起火點，發現是5樓電氣室弱電箱冒煙，經過灌救後，3點38分撲滅火勢。此次勤務出動14輛消防車及30名消防員，所幸只是虛驚一場。

事發當下，宜蘭市神農里長郭寶簧在陽明交大醫院陪病，她在臉書發文指稱，「今晚真是有驚無險，在醫院陪伴老公，3點多突然警報器響起有火災，所有病患都被警報器驚醒準備做疏散，我們在8樓，有煙味飄散上來，好像是6樓火災，各鄉鎮消防車前來支援，火勢已撲滅，但還是有煙味，幸好我們都平安無事」。

消防局人員抵達陽明交大醫院救火。（圖由宜縣消防局提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法