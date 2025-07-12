宜蘭冬山風箏節週日再一天 還有蘇澳冷泉音樂會

宜蘭冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，今年以「飛吧！動物小樂園」為主題，有各式動物造型風箏迎風飛揚。（冬山鄉公所提供）

2025/07/12 14:36

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭縣冬山鄉正值稻田收割季節，鄉公所趁著週六、日在知名三奇美徑舉辦「風箏節嘉年華」，水豚、樹獺等動物造型風箏迎風飛揚，吸引遊客打卡拍照，現場還開放風箏彩繪，並提供免費接駁車搭乘；另外，蘇澳鎮週日則有冷泉音樂會，邀請群星獻唱外，還將抽出首波黃金得主。

冬山鄉被譽為「風箏的故鄉」，今年以「飛吧！動物小樂園」為主題，現場除有造型風箏秀、特技風箏表演、風箏彩繪體驗外，還安排樂團演出，並設有地景藝術風箏，提供遊客俯瞰欣賞、拍照留念。

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冬山鄉長林峻輔說，風箏嘉年華重頭戲為各式動物造型風箏，包括大小朋友最愛的明星風箏「卡皮巴拉（水豚）」，還有猩猩、樹獺、老虎、大嘴鳥等共襄盛舉，由於冬山設有許多小動物互動農場，希望遊客白天可與動物親近互動，傍晚欣賞滿天飛舞的動物風箏。

冬山鄉公所表示，遊客可攜帶風箏同樂，一起在收割後的寬闊稻田放飛風箏，感受風箏迎風飛揚的樂趣，冬山車站至三奇美徑會場還有提供免費接駁車，每30分鐘一班車。

另外，蘇澳鎮今天舉辦潑水節後，週日下午6點將在蘇西社區活動中心旁草地，接力舉行冷泉音樂會，邀請「萬花筒劇團」演出「你所不知道的桃太郎」外，現場另有市集及手作活動，捐贈發票還可兌換60元市集兌換券，限量150張。

蘇澳鎮公所指出，演唱卡司包括曾瑋中、吳盈靜、張嘉芯等藝人，金曲歌王翁立友壓軸登台，期間將抽出「黃金月月抽」首波五錢黃金得主，遊客只要在地消費滿百元，並集滿3個活動章就能參加抽獎。

宜蘭縣冬山鄉正值稻田收割季節，鄉公所趁著週六、日在知名三奇美徑舉辦「風箏節嘉年華」，水豚、樹獺等動物造型風箏迎風飛揚，吸引遊客打卡拍照。（冬山鄉公所提供）

宜蘭冬山舉辦風箏節，民眾攜家帶眷放風箏，週日活動還有一天。（冬山鄉公所提供）

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