宜蘭推3景區角逐全國「觀光亮點獎」 參加票選可抽獎

交通部觀光署辦全國觀光亮點獎，宜蘭推「蘭陽原創館」等3大景區角逐。（記者王峻祺攝）

2025/07/12 14:16

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕交通部觀光署今年舉辦第2屆全國「觀光亮點獎」選拔活動，宜蘭縣政府力推「龍潭湖風景特定區」、「蘭陽原創館」及「清水地熱遊憩區」等3大景區，號召民眾踴躍赴觀光署官網投票，只要參與票選就有機會抽中總價值30萬元的旅遊好禮。

礁溪鄉龍潭湖湖光嶙峋，風輕水柔，曾為蘭陽十二勝之一，是礁溪的心靈秘境，環湖步道總長約3公里，沿著環湖步道緩步前行，可欣賞山巒層疊的景致，景區中「大碗公溜滑梯」則是小孩放電最佳去處。

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蘭陽原創館為蘭陽第一座匯聚原民文化與生活美學的館舍，佇立於熱鬧宜蘭市境內，整體布置氛圍部落色彩濃厚，館內選品從文創手作到部落風味應有盡有。

位於大同鄉清水溪谷的清水地熱遊憩區，遊客可用竹簍煮蛋、蒸玉米，或在湯屋中泡湯，品味天然鮮味，還能換上原民服裝、浴袍，享受大自然靜謐風光。

宜蘭縣政府工商旅遊處表示，觀光署舉辦第2屆觀光亮點獎網路票選活動，請民眾多加支持宜蘭景點，體驗蘭陽之美，即日起至31日止，民眾只要前往觀光署官網，就可以參加票選，每投1票即可獲得1次抽獎資格，有機會抽中旅遊好禮。

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