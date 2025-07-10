行李箱不翼而飛國道客運拒賠 消保官批漠視消費者權益

乘客行李箱不翼而飛！國道客運拒賠，業者、乘客各有說詞。（資料照）

2025/07/10 14:35

〔記者游明金／宜蘭報導〕宜蘭張姓男子搭乘統聯客運，下車時忘記取走放在車內的行李箱，結果行李箱不翼而飛；經查，是司機將行李箱搬下車放在人行道，然後就把車開走，未等待確認有無人領取，最後不知被何人取走？張男認為統聯有疏失，透過消保官協調要求賠償2000元，統聯認為張男自己有9成疏失，僅願賠200元，雙方不歡而散。

張姓男子是大學生，4月26日晚上，從宜蘭轉運站搭乘統聯到大坪林站，下車時忘記取走放在車上行李區的行李箱，他以為可以透過失物招領取回，當天連絡統聯卻無人回應；隔天，統聯有人連絡他，視訊給他看監視器畫面，是司機把行李箱搬下車放在人行道，然後就把車開走了，統聯要他自己去看行李箱還在不在？不然就去報警，張男回去原本地點查看，行李箱已不見。

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張男說，正常的處理流程，司機把行李箱搬下車後，應該確認是否有人領取？如果沒有人領，應該送到服務台公告招領，統聯司機卻直接把車開走，這也太離譜，違反正常作業程序，統聯稱行李箱放置地點沒有監視器，然後一個推一個，根本沒有要處理的意思，還把責任推到他身上。

張男指出，行李箱是空的箱子，加上折舊費用，只索賠2000元並不是獅子大開口，他要爭的是對錯與公道，這也是許多乘客都可能面臨到的問題，但統聯的態度很傲慢。

統聯委託調解的胡姓委託人數天來，電話無人接聽，客服專線也都無法接通，留言亦未回覆；據轉述，統聯認為是當事人自己忘記取行李箱，至少要負9成責任，司機好心將行李箱搬下車，根本沒有錯，僅願補償1成、200元作為慰問。

宜蘭縣政府消保官王雅琳認為，依民法規定，統聯對旅客行李有運送保管責任，而且應安全送達，若因過失，致有喪失或毀損者，仍負責任，這起事件，統聯認為已將旅客安全送達，對行李遺失不用負責，是認知有誤，對於統聯堅持象徵性補償200元，漠視消費者權益致調解不成立，她非常不能認同。

乘客行李箱示意圖。（記者游明金攝）

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