到超商印假證件太張揚 詐騙菜鳥上工首日就逮

警方在超商將李男逮捕。（圖由民眾提供）

2025/07/10 13:59

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕桃園47歲李姓男子出獄不到1年，在臉書社群被妙齡女子迷惑延攬加入車手，聽從指示到宜蘭市某超商，印製假識別證及空白收據等文件；未料行徑過於張揚，遭巡邏員警眼尖發現盤查偵辦，上工首日就被逮，還要認賠影印費，訊後被依偽造文書、詐欺等罪送辦。

李男出獄後申請臉書帳號，卻不知網路險惡，被1名頗有姿色女子加為好友，自此2人熱絡交談，某日被詢問是否想要「賺外快」，李男不疑有他一口答應，被指派遠從桃園到宜蘭超商印製公司行號假證件、空白收據等資料，就能賺進日薪千元報酬。

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李男8日依約選定宜蘭市某超商印製資料，過程疑似太過張揚，被到超商巡邏的宜蘭分局新民派出所員警發現盤查；李男對相關資料來源交代不清，於是帶返分局偵辦，詢後坦承欲參與詐騙，並透露是「首日上工」，大嘆連詐騙對象都還沒見到就被逮，全案擴大偵辦中。

宜蘭分局表示，李男被依詐欺、洗錢防制法及偽造文書等罪嫌，移送宜蘭地檢署偵辦，呼籲民眾如遇不明匯款或投資要求，務必提高警覺，警方也將持續加強查緝車手。

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警方查獲假證件及空白收據。（圖由民眾提供）

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