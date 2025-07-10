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    打造國際小鎮 宜蘭頭城58店家提供英語服務

    國發會推「蘭城雙語學堂」，宜蘭頭城58店家加入。（記者王峻祺攝）

    國發會推「蘭城雙語學堂」，宜蘭頭城58店家加入。（記者王峻祺攝）

    2025/07/10 11:59

    〔記者王峻祺／宜蘭報導〕國家發展委員會力推友善雙語環境，執行「推動雙語人才培育補助計畫」，並在宜蘭頭城打造「蘭城雙語學堂」，以雙語店家為目標，協助提升商圈店家的英語能力，並結合導覽與文化體驗，形塑雙語生活圈，目前共計58店家加入，包括藥局、餐廳等均提供英語服務。

    頭城臨山近海，加上龜山島美景加持，又是衝浪戲水勝地，近年吸引許多外籍移民與遊客駐足，在地創生團隊金魚厝邊在國發會支持下，啟動雙語學堂計畫，邀請居住頭城、具教學經驗的外籍英語教師，帶領小鎮居民學英語。

    金魚厝邊執行長彭仁鴻說，在外師協助下，針對在地店家設計英語課程，搭配Podcast、實用對話寶典與雙語菜單等學習資源，期望將頭城打造成友善宜居的國際小鎮，目前已有58店家提供雙語服務，涵蓋餐飲、住宿、體驗活動與生活服務等，就連藥局也加入。

    他指出，參與店家很多都從一開始的不會說英語，到能夠運用簡易對話，外師還會不定期訪店考核程度，並頒發雙語友善店家旗幟，供遊客透過雙語地圖按圖索驥走訪，了解在地文化。

    店家吳銘小棧也回饋，參與雙語學堂後，遇到外國遊客已經不會不知所措，並藉由雙語菜單等介紹，強化友善溝通。

    國發會專門委員鄭正儀說，國發會自2018年啟動「2030雙語政策」，統合教育與公務體系資源，逐年擴大對企業、公私部門及民間團體的專案合作，目標不是將英語侷限於課堂，而是讓英文融入日常生活及服務場景，打造真正的雙語友善環境。

    宜蘭頭城臨山近海，加上龜山島美景加持，又是衝浪戲水勝地，近年吸引許多外籍居民與遊客駐足，在地創生團隊金魚厝邊在國發會支持下，啟動雙語學堂計畫。（記者王峻祺攝）

    宜蘭頭城臨山近海，加上龜山島美景加持，又是衝浪戲水勝地，近年吸引許多外籍居民與遊客駐足，在地創生團隊金魚厝邊在國發會支持下，啟動雙語學堂計畫。（記者王峻祺攝）

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