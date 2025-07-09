化身忍者龜加強巡查人孔蓋 宜蘭獲作業評鑑優等

宜蘭羅東污水下水道系統遍布超過2600個人孔蓋，巡查員每年至少須開孔檢查1次，猶如忍者龜穿梭下水道維持水道暢通。（宜蘭縣府提供）

2025/07/09 13:38

〔記者王峻祺／宜蘭報導〕宜蘭羅東污水下水道系統遍布超過2600個人孔蓋，巡查員每年至少須開孔檢查1次，猶如忍者龜穿梭下水道維持水道暢通，宜蘭縣政府不僅針對其中500孔，縮短至每3個月檢查一次，降低水患、避免出現道路天坑外，還兼顧施工人員安全，今年獲頒內政部「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」優等。

宜縣水利資源處表示，全縣目前污水下水道累計接管用戶超過6萬5千戶，為維護下水道暢通，均需派遣巡查員檢查，但因下水道作業空間局限，恐面臨缺氧、有毒氣體、掩埋等多種風險，因此在檢測安全管理上相當重要。

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內政部國土管理署辦理「全國下水道局限空間出入坑作業評鑑」，宜蘭連續3年獲獎，今年羅東水資源回收中心二度領獎，3年佳績也成為全台非直轄市唯一每年獲獎縣市，目前羅東系統下水道約15人輪3班進行24小時監控，其中500孔加強巡查，每3個月開孔一次。

縣府指出，下水道空間侷限，恐有氧氣不足、累積有毒氣體等風險，巡查員進入下水道作業前，均需進行氣體檢測，還要通風換氣，每次作業包括交管等至少要有3人，才能確保相關安全性，透過積極巡查，避免水道堵塞導致用戶排水不慎、淹水，亦或下水道水管破裂漏水，嚴重時可能會導致路面坍塌出現天坑。

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