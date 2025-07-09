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    首頁　>　宜蘭縣

    宜蘭海岸傳業者投資風力發電廠設14座風機 引發反彈聲浪

    宜蘭五結及蘇澳海岸線，傳出民間業者要成立風力發電廠，設置14部風機。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    宜蘭五結及蘇澳海岸線，傳出民間業者要成立風力發電廠，設置14部風機。（圖擷取自臉書社團「宜蘭知識+」）

    2025/07/09 13:30

    〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣五結鄉及蘇澳鎮海岸線，傳出民間業者要成立風力發電廠，設置14部風力發電機（風機），消息曝光後引發反彈聲浪。網友今天（9日）上網PO文，請大家到環境部官網留言，表達地方民意。宜蘭縣政府回應，將依法把關與監督。

    網友在臉書社團「宜蘭知識+」PO文指出，宜蘭海岸線要設風力發電機，冬山河出海口一路到蘇澳會有14部風機，這樣對觀光業為主的宜蘭適合嗎？宜蘭多颱風，未來是發電量多？還是風機維修成本多？

    文中提供資訊顯示，這項開發案名稱「宜風陸域風力發電計畫」，由民間業者投資，開發內容包括14部風機、陸域輸電線路及升壓站，風機單機裝置容量3到7MW（百萬瓦），最大總裝置容量38MW。依此換算，每座風機每小時發電量3000到7000度。

    PO文貼出，反彈聲浪四起，網友留言，「會破壞生態環境」、「宜蘭多颱風，不怕被吹垮」，但也有人認為「總不能要用電，然後什麼發電方式都不要吧」。

    宜蘭縣政府表示，此案裝置容量達2MW以上，應由中央主管機關經濟部能源署審查，並向環境部辦理環評，設置地點涉及保安林使用許可，屬於農業部權責，宜蘭縣府基於地方政府職責，將跟民意站在一起，在審查階段，依據再生能源發展條例及環境保護相關規定，依法把關與監督，與鄉親共同守護宜蘭的好山好水。（14:28更新）

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